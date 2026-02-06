เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดทำบุญใหญ่-เลี้ยงบุฟเฟต์สัตว์ป่าฉลองครบ20ปี พร้อมประกาศเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่อง

เชียงใหม่ – เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมวันครบรอบ 20 ปี ทำบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ผลไม้อาหารสัตว์ป่านานาชนิด พร้อมประกาศเดินหน้าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะองค์กรสาธารณะด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณค่ามุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนการสร้างงานและรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ
วันนี้(6 ก.พ.69)ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมครบรอบ 20 ปี เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี “20 Years of Memories, a New Era” โดยมีพลเอกโกศล ประทุมชาติ ประธานกรรมการองค์การบริหารไนท์ซาฟารี เป็นประธาน นำนางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการองค์การบริหารไนท์ซาฟารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนโดยรอบพื้นที่ ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ผลไม้อาหารสัตว์ให้กับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ และการอนุรักษ์ธรรมชาติที่สำคัญของประเทศในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าทางสังคมมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปี
ทั้งนี้ในวาระครบรอบ 20 ปี นับเป็นหมุดหมายสำคัญของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่สะท้อนถึงการเดินทางขององค์กรซึ่งได้ร่วมสร้างความทรงจำและประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งมีบทบาทในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว การเรียนรู้ และเศรษฐกิจของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวนันทนาการที่ผสมผสานความบันเทิงกับการเรียนรู้ได้อย่างลงตัว โดยนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดสัตว์ป่าจากหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก ชื่นชมการแสดงน้ำพุดนตรีในยามค่ำคืน รวมถึงบริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านจำหน่ายของที่ระลึกในบรรยากาศซาฟารีที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังมีบทบาทสำคัญในการสร้างงาน กระจายรายได้ และสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนโดยรอบ ควบคู่กับการดำเนินงานภายใต้หลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยในวาระครบรอบ 20 ปีในครั้งนี้ ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญขององค์กร จากการดำเนินงานภายใต้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สู่การเป็น “องค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน)” ซึ่งเป็นการยกระดับบทบาท ภารกิจ และแนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้มีความชัดเจน ทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทการท่องเที่ยวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ภายใต้แนวคิด “20 Years of Memories, a New Era – 20 ปีแห่งความทรงจำ ก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ซึ่งการจัดงานครบรอบ 20 ปี จึงถูกออกแบบให้เป็นเวทีสำคัญในการสื่อสารทิศทางใหม่ขององค์กร ถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและบทบาท พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในฐานะองค์กรสาธารณะด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณค่า ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสมดุล
สำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์การบริหารไนท์ซาฟารี ถือเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในการพัฒนาองค์กร เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ การบริการ และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย เข้าถึงได้ และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น พร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในระยะยาว