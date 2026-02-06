แม่ทัพภาค3ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ พร้อมจัดกำลังทหารพรานลุยลาดตะเวนป้องกันจุดเสี่ยง

เชียงใหม่ -แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ ห่วงแนวโน้มฝุ่นควันส่อเกินค่ามาตรฐานเพิ่มขึ้น เตรียมพร้อมจัดกำลังทหารพรานช่วยลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่ล่อแหลมของแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ และดอยพระบาท จังหวัดลำปาง
วันนี้(6ก.พ.69) ที่ อาคารยอดทัพ พล.ร.7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พล.ท. วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือพร้อมรับฟังการชี้แจงการเตรียมการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์จิตอาสาทำแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยมี พล.ท. ชายแดน กฤษณสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 ส่วนหน้า ,พล.ต. ณรงค์ฤทธิ์ สนองคุณ เลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสา ภัยพิบัติภาค 3 (ไฟป่า หมอกควัน) ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 ส่วนหน้าพบว่าปัจจุบันภาคเหนือมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน อยู่ที่ 26.10 - 68.80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปานกลาง ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีจำนวนวันเกินเกณฑ์มาตรฐาน 54 วัน ตรวจพบสูงสุดที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 29 วัน รองลงมาคือจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 29 วันและจังหวัดลำพูน จำนวน 24 วัน ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ภาพรวมในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือจำนวนวันเกินเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 วันคิดเป็นร้อยละ 1.85 และจากการแยกรายจังหวัดพบว่ามี 3 จังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 วัน คิดเป็นร้อยละ 66.67, จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้น 17 วัน คิดเป็นร้อยละ 17.65 และ จังหวัดลำพูน จำนวน 24 วันคิดเป็นร้อยละ 8.33 นอกจากนี้จากข้อมูลล่าสุดยังพบค่าเฉลี่ยสูงสุดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2 จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่
โดยปัจจุบันกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังทหารพรานจากกรมทหารพรานที่ 35 ,36 สนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง เพื่อเข้าปฏิบัติภารกิจ ลาดตระเวนป้องปรามการลักลอบเผาป่า ในพื้นที่ล่อแหลมของแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จังหวัดเชียงใหม่ และดอยพระบาท จังหวัดลำปาง ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้องขอ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ที่จะถึงนี้