รถเก๋งข้ามเลนพุ่งชนไรเดอร์สาวดับคาที่ แฟนหนุ่มร่ำไห้เผยเพิ่งส่งลูกสาวเรียนจบ ม.6 ลูกค้ายังเป็นห่วงเห็นหมุดหยุดตรงจุดเกิดเหตุ

พระนครศรีอยุธยา - กล้องหน้ารถพลเมืองดีบันทึกภาพนาทีชีวิต ขณะรถยนต์เก๋งขับข้ามเลนพุ่งชนประสานงากับรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์สาวที่ขับสวนทางมาอย่างแรง ส่งผลให้ร่างกระเด็นได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยจุดเกิดเหตุเป็นถนน 2 เลน ใช้สัญจรสวนทางกัน
วันนี้( 6 ก.พ.) ร.ต.ท.ฐิติกร จุลวานิช รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน รับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดบนถนนสายเอเชีย ช่องทางคู่ขนาน ช่วงกิโลเมตรที่ 15 บริเวณใกล้อยุธยาบาดาล ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพุทไธสวรรย์
ในที่เกิดเหตุพบหญิงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลและประสานทีมแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลราชธานีเข้าช่วยเหลือ แต่ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อคือ นางสาวกมลพร ฉายยา อายุ 36 ปี ชาวตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ใกล้กันในพงหญ้าข้างทางพบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ สีดำ หมายเลขทะเบียน 1 กด 8433 พิจิตร สภาพพังเสียหายยับเยิน ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร พบรถยนต์เก๋ง โตโยต้า วีออส สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน วษ 3689 กรุงเทพมหานคร สภาพด้านขวาฝั่งคนขับพังเสียหายหนัก ล้อหน้าขวาแตก และมีคราบเลือดติดอยู่ที่ตัวรถ
จากการสอบสวน นายมาร์ช (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี คนขับรถเก๋ง ให้การว่า ขับรถมาจากถนนสาย 356 ก่อนเลี้ยวตัดเข้าถนนคู่ขนานสายเอเชีย เพื่อจะกลับรถมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ ยอมรับว่าไม่ชินเส้นทาง เนื่องจากเดินทางมาจากกรุงเทพฯ และไม่ทราบว่าเป็นถนนที่มีการสัญจรสวนทางกัน เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ขับสวนทางมาชน ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ยืนยันพยายามหักหลบแล้ว และรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อมา นายชูทาพงษ์ วงศ์มา อายุ 35 ปี แฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิต พร้อมครอบครัว เดินทางมาดูศพหลังเพื่อนไรเดอร์โทรแจ้งข่าว ถึงกับทรุดร้องไห้ด้วยความโศกเศร้า เปิดเผยว่า คบหากับผู้ตายมานานกว่า 4–5 ปี และทำงานไรเดอร์ส่งอาหารด้วยกันเป็นอาชีพ ทุกเช้าจะแยกกันออกไปวิ่งงาน และกลับมาเจอกันช่วงเย็น ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุสลดเช่นนี้ โดยผู้เสียชีวิตเพิ่งส่งลูกสาวเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้ครอบครัวเสียใจอย่างมาก พร้อมกล่าวขอโทษพ่อแม่ผู้เสียชีวิตที่ไม่สามารถดูแลแฟนสาวได้ดีพอ
แฟนหนุ่มยังระบุว่า อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถเก๋ง เนื่องจากเห็นว่ารถขับทับเส้นกลางถนนและเกิดการขับสวนเลน ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น
ขณะเดียวกัน เพื่อนไรเดอร์ของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุ ผู้ตายกำลังนำเครื่องดื่มไปส่งให้ลูกค้า โดยเหลือระยะทางไม่ถึง 50 เมตรก็จะถึงจุดหมาย ลูกค้ายังส่งข้อความเข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วง หลังเห็นระบบแอปพลิเคชันระบุว่าหมุดตำแหน่งรถหยุดอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ ก่อนจะทราบภายหลังว่าเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพและเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมเชิญตัวคนขับรถเก๋งไปสอบปากคำ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ และนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลบางปะอินต่อไป