แม่ร้องสื่อลูกสาววัย 17 ถูกกลุ่มวัยรุ่นลวนลาม ระหว่างเข้าค่าย แจ้งความดำเนินคดีแล้ว

อ่างทอง – แม่ร้องสื่อลูกสาววัย 17 นักเรียน กศน. ถูกกลุ่มวัยรุ่นลวนลามกลางดึก ระหว่างเข้าค่ายที่นครราชสีมา แจ้งความดำเนินคดีแล้ว
วันนี้( 6 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มารดาวัย 39 ปี ได้ร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อ หลังบุตรสาววัย 17 ปี นักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งขอสงวนนามสมมติ “นางสาวเอ” ถูกกลุ่มวัยรุ่นนักเรียน กศน. ด้วยกัน จำนวนประมาณ 4–5 คน อายุราว 17–18 ปี ก่อเหตุลวนลามอนาจาร ขณะเดินทางไปเข้าค่ายแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
มารดาผู้เสียหายเปิดเผยว่า เหตุเกิดขึ้นเวลาประมาณ 03.00 น. คืนวันที่ 4 ต่อเนื่องเช้ามืดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 โดยผู้ก่อเหตุใช้ผ้าคลุมศีรษะผู้เสียหาย ก่อนเข้าไปภายในห้องพัก แล้วช่วยกันจับตัวและกระทำการลวนลามอนาจาร จากนั้นได้ข่มขู่ว่าจะกลับมาก่อเหตุซ้ำ ก่อนหลบหนีไป
ภายหลังผู้เสียหายเดินทางกลับถึงบ้าน มารดาสังเกตเห็นว่ามีอาการซึมเศร้า เก็บตัว และมีพฤติกรรมผิดปกติ จึงสอบถามจนทราบข้อเท็จจริง ก่อนแจ้งให้ครูผู้ดูแลรับทราบ และพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุตามขั้นตอนของกฎหมาย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งความไว้แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เสียหายเป็นสำคัญ