“บอล-พลากร”ผู้สมัคร สส.เพื่อไทยปราศรัยใหญ่ฆ้องชัย ซัดถูกออกหมายเรียกเป็นแผนดิสเครติตสกัดดาวรุ่ง

กาฬสินธุ์-“บอล” พลากร พิมพะนิตย์ ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย เบอร์ 5 ลุยเปิดเวทีปราศรัยหาเสียงโค้งสุดท้ายอำเภอฆ้องชัย ชี้กรณีถูกออกหมายเรียกคดีเว็บพนัน เป็นการดิสเครดิตทางการเมืองสกัดดาวรุ่งก่อนเลือกตั้ง 1 วัน พร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์
เมื่อเวลา 17.30 น. วันนี้( 6 ก.พ.)นายพลากร พิมพะนิตย์ ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย เบอร์ 5 พร้อมทีมงาน เปิดเวทีปราศรัยหาเสียงขอคะแนนกับพี่น้องประชาชน ปิดท้ายที่อำเภอฆ้องชัย มีประชาชนร่วมรับฟังกว่า 6,000 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ซึ่งในช่วงระหว่างการปราศรัย ประชาชนตะโกนเชียร์ “บอล พลากร เบอร์ 5 และพรรคเพื่อไทย เบอร์ 9” เป็นระยะๆ
นายพลากร พิมพะนิตย์ ได้ขึ้นเวทีปราศรัย บอกกล่าวถึงนโยบายสำคัญของพรรคเพื่อไทย ที่เน้นนโยบายแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชน พร้อมกราบขอให้พี่น้องประชาชน เชื่อมั่นในตัวของ บอล พลากร พิมพะนิตย์ และพรรคเพื่อไทย ที่ได้ทำหน้าที่ สส.ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในช่วง 2 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ในช่วงหนึ่งนายพลากร ได้พูดถึงกระแสข่าว มีการออกหมายเรียกกรณีมีการกล่าวหาเกี่ยวกับคดีเว็บพนัน โดยนายพลากร ระบุว่า เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง ซึ่งตนตั้งข้อสังเกตว่า มีการใช้ความพยายามในการใช้อำนาจรัฐ เพื่อดิสเครดิตช่วงหาเสียงเลือกตั้ง สกัดดาวรุ่ง เพราะมีการออกหมายเรียก และปล่อยข่าวออกมาก่อนวันเลือกตั้งแค่ 1 วัน
นายพลากร กล่าวว่า วันนี้เป็นการปิดท้ายปราศรัย กราบขอคะแนนชาวฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ทั้งในเขต อ.ฆ้องชัย และ อ.ยางตลาด โดยนำนโยบายดีๆ ของพรรคเพื่อไทย ไปบอกกล่าวพี่น้องประชาชน และจากการเกาะติดพื้นที่มาโดยตลอดพบว่า ได้รับกระแสตอบรับดีอย่างมาก และมั่นใจว่าพี่น้องประชาชน จะให้โอกาส บอล-พลากร พิมพะนิตย์ กลับมาเป็น สส.อีกสมัย เพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ผู้แทนฯต่อ
ส่วนกรณีล่าสุดมีกระแสข่าวการออกหมายเรียกตนนั้น ได้ตั้งข้อสังเกตว่า จากข่าวได้มีการออกหมายเรียกผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเป็นการใช้อำนาจรัฐ ทำให้ผู้สมัครเสียความนิยมและดิสเครดิตก่อนการเลือกตั้งหรือไม่ เพราะการออกหมายเรียกเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากศาล ซึ่งพี่น้องประชาชนคิดได้ และรู้ว่าการกระทำแบบนี้ก่อนวันเลือกตั้งเพียงแค่ 1 วัน หวังผลอะไร เพราะการออกหมายเรียกสามารถออกหลังวันเลือกตั้งได้ แต่ทำไมถึงออกวันนี้ เพื่อให้เป็นข่าว พี่น้องประชาชนเห็นว่า หมายยังไม่ถึงไหนเลย แต่ข่าวออกไปแล้ว แสดงว่ามีขบวนการทำงานที่เป็นระบบ
“ขอยืนยัน ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เลย และพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง และเชื่อมั่นในกระบวนความยุติธรรม ซึ่งหลังจากเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. นี้ ตนจะไปตามหมายเรียกของตำรวจ พี่น้องประชาชนรู้ดีว่าที่ผ่านมา ตนได้ทำหน้าที่อะไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้าง วันที่ 8 ก.พ.นี้ ประชาชนจะแสดงพลังเลือกพลากรให้เห็นแน่นอน” นายพลากรกล่าว