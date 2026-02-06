"กันจอมพลัง" บุกชายแดนตราดวางตู้คอนเทนเนอร์ 50 ใบปิดตายแนวรอยต่อชายแดนไทย-กัมพูชา

ตราด - "กันจอมพลัง" บุกชายแดนตราด วางตู้คอนเทนเนอร์ 50 ใบปิดตายแนวรอยต่อไทย-กัมพูชาบริเวณบ้านทมอดา จ.โพธิสัต คืนความสงบสุขในพื้นที่ เตรียมส่งรายชื่อจีนกร่างสร้างความวุ่ยวาย-ทำร้ายทหารไทย ให้สถานทูตจีนตรวจสอบ หลังมีพฤติกรรมน่าสงสัยหวั่นเชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์
วันนี้ ( 6 ก.พ.) นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ "กันจอมพลัง" ได้นำทีมงานลงพื้นที่ จ.ตราด เพื่อติดตามการวางแนวตู้คอนเทนเนอร์กั้นชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณบ้านทมอดา อ.เวียงเวล จ.โพธิสัต ประเทศกัมพูชา พร้อมระบุว่าการดำเนินงานในครั้งนี้จะเป็นการปิดตายถนนและหน้าร้านค้าในจุดที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์ทับซ้อน
โดยเฉพาะป่องกันกลุ่มคนจีน ที่เข้ามาตั้งร้านค้าและรีสอร์ทในพื้นที่ที่ไทยยึดคืนมาได้เข้ามาก่อความวุ่นวาย และยังเป็นการตัดปัญหาการกระทบกระทั่งกัน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างเขตแดนที่ชัดเจน เช่นเดียวกับโมเดลบ้านหนองจานและหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ที่ประสบความสำเร็จไปแล้วก่อนหน้า
ทั้งนี้ “กัน จอมพลัง” ยังได้ประสานข้อมูลกับ กองทัพเรือ เพื่อรวบรวมรายชื่อและพฤติกรรมของกลุ่มชาวจีนในพื้นที่ ส่งให้กับสถานทูตจีน เพื่อทำการตรวจสอบหลังมีพฤติกรรมน่าสงสัยเนื่องจากเคยก่อเหตุยั่วยุด้วยการรื้อรั้วลวดหนามที่ทหารนำวางไว้ และทำร้ายร่างกายทหารไทย
ที่สำคัญพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ใกล้กาสิโนทมอดา และมีลักษณะเป็นชุมชนปิด จึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล เข้ามาแฝงตัวอยู่ตามตะเข็บชายแดน
ส่วนการรับมือกลุ่มมวลชนเขมร ที่อาจออกมาก่อเหตุวุ่นวายและต่อต้านการวางตู้คอนเทนเนอร์ เนื่องจากระหว่างการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาพื้นที่ได้มีชาวบ้านและทหารฝ่ายกัมพูชา ออกมายืนสังเกตการณ์ห่างจากรั้วลวดหนามเพียง 100 เมตรจำนวนมากนั้น “ กันจอมพลัง” ยืนยันว่า มั่นใจในประสิทธิภาพของทหารเรือ และตำรวจในพื้นที่ จ.ตราด
แต่อย่างไรก็ตามตนเองได้เตรียมหมายเลขติดต่อรถดูดส้วมในพื้นที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอยากฝากเตือนฝ่ายตรงข้ามว่าห้ามมาแตะต้องหรือเข้าใกล้ตู้คอนเทนเนอร์โดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นอาจะมีเซอร์
โดยยืนยันว่าเป้าหมายหลักของการทำรั้วตู้คอนเทนเนอร์ในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ชาว จ.ตราด เกิดความปลอดภัย และมีมั่นคงในที่อยู่อาศัย ที่จะไม่ต้องอพยพหนีภัยจากการปะทะซ้ำซากอีกต่อไป