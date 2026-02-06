ชวนช้อปผ้าแพร่-OTOP ในงาน “แพร่พรรณผ้า สีสันภูมิปัญญาสู่สากล” ที่เซ็นทรัลชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - จังหวัดแพร่ ยกทัพผ้าทอ-OTOP กว่า 50 ล้านบุกชลบุรี จัดงาน “แพร่พรรณผ้า สีสันภูมิปัญญาสู่สากล” ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ตลาดโลก วันที่ 6-9 ก.พ.นี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาชลบุรี
วันนี้ (6 ก.พ.) นายคุณากร คชหิรัญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในเปิดงาน "แพร่พรรณ ผ้า สีสันภูมิปัญญาสู่สากล" ซึ่งจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี ระหว่างวันที่ 6-9 ก.พ.นี้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการยกระดับผ้าทอแพร่ครบวงจรสู่ระดับสากล สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและขยายตลาดผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับกว้าง
โดยมี นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ , น.ส.ขวัญเรือน ศรีจันทร์ ปลัดจังหวัดชลบุรี แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าร่วม
นายคุณากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เผยว่าจังหวัดแพร่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในฐานะทรัพยากรทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีนโยบายพัฒนาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การสืบสานองค์ความรู้ การสนับสนุนช่างทอ การยกระดับการออกแบบให้ร่วมสมัย ไปจนถึงการขยายช่องทางตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผ้าพื้นเมืองสร้างรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
ขณะที่ นายวีรกานต์ พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ผ้าแพร่เป็นสินค้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัด และถือเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่สำคัญของจังหวัด เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านลวดลายและสีสันที่สะท้อนภูมิปัญญา วิถีชีวิต และมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่จึงได้ริเริ่มโครงการยกระดับผ้าทอแพร่ครบวงจรสู่ระดับสากล เพื่อพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่การเพิ่มทักษะฝีมือ การออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
ภายในงาน "แพร่พรรณผ้า สีสันภูมิปัญญาสู่สากล" ณ เซ็นทรัล ชลบุรี ได้รวบรวมร้านค้าผ้าและสินค้า OTOP จังหวัดแพร่กว่า 50 ร้านค้า ครอบคลุมทั้งผ้าหม้อห้อม ผ้าทอพื้นเมือง แฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สุราพื้นถิ่น งานคราฟต์ ของใช้ ของฝาก รวมถึงกิจกรรมแฟชั่นโชว์ผ้าแพร่ กิจกรรมสาธิตและเวิร์ก ช็อปจากผู้ประกอบการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม
และมินิคอนเสิร์ต เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และการเชื่อมโยงผ้าแพร่กับผู้บริโภคในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิด