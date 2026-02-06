รวบทันควัน! หัวหน้าสินเชื่อตาก บุกจี้ชิงทรัพย์สาขากำแพงเพชร อ้างแค้นถูกแย่งลูกค้า

กำแพงเพชร - ตำรวจพรานกระต่าย-ภ.จว.กำแพงเพชร แกะรอยตามรวบทันควัน..หัวหน้าฯสินเชื่อสาขาตาก ทำทีเป็นลูกค้า-ชักมีดจี้ พนง.บริษัทเดียวกันแต่อยู่คนละสาขา บังคับให้นอนกับพื้นก่อนมัดแล้วกวาดเงินสดหลบหนี พอจนมุมอ้างแค้นถูกแย่งลูกค้า
วันนี้(6 ก.พ.69) พ.ต.ท.อนนท์ เรืองวงศ์ สารวัตรสอบสวน สภ.พรานกระต่าย รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดบุกจี้ชิงทรัพย์ภายในบริษัทสินเชื่อแห่งหนึ่ง พื้นที่บ้านลานกระทิง ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร กวาดเงินสดกว่า 20,000 บาทหลบหนีไป จึงรายงาน พ.ต.อ.นเรศ พูลหน่าย พ.ต.อ.ไพโรจน์ บุญยะพาส รอง ผบก.ภ.กำแพงเพชร ก่อนออกตรวจสอบพร้อมตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดกำแพงเพชร และชุดสืบสวนตำรวจภูธรพรานกระต่าย
ที่เกิดเหตุ นายจีรศักดิ์ อายุ 27 ปี พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ ให้การด้วยอาการตื่นตระหนกว่า ขณะนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์เพียงลำพัง ได้มีชายสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขาสั้น สวมผ้ากันเปื้อนสีแดงและมีผ้าโพกปิดบังใบหน้า คล้ายคนทำไร่ เดินเข้ามาทำทีสอบถามเรื่องการรีไฟแนนซ์และขอเข้าห้องน้ำ
เมื่อสบโอกาส คนร้ายได้ชักอาวุธมีดขึ้นมาข่มขู่ บังคับให้นายจีรศักดิ์นอนลงกับพื้นแล้วใช้เชือกป่านมัดตัวไว้ ก่อนจะรื้อค้นลิ้นชักกวาดเงินสดจำนวน 2 หมื่นกว่าบาท แล้วรีบหลบหนีไป
ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับชุดสืบสวน สภ.พรานกระต่าย ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนพบเบาะแสคนร้ายหลบหนีไปทางพื้นที่ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จึงนำกำลังติดตามไปจนสามารถจับกุมตัวได้ภายในเวลาไม่ถึง 4 ชั่วโมง ทราบชื่อผู้ต้องหาคือ นายนที อายุ 34 ปี ชาว อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
แต่ที่น่าตกใจคือ นายนทีที่ถูกจับกุมมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าวิเคราะห์สินเชื่อของบริษัทเดียวกัน แต่อยู่ที่สาขาสามแยกวังประจบ จ.ตาก ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง 20 กิโลเมตร
จากการสอบสวน นายนที ยอมรับสารภาพว่าลงมือจริง โดยอ้างว่าไม่ได้ขัดสนเรื่องเงิน แต่ทำไปเพื่อ "สั่งสอน" เนื่องจากโกรธแค้นที่พนักงานสาขานี้มักจะแย่งลูกค้าและแย่งผลงาน (แย่งเล่ม) ของสาขาตนอยู่บ่อยครั้ง เมื่อลูกค้าจะมารีไฟแนนซ์ก็มักจะดึงเรื่องไม่ส่งเล่มทะเบียนให้ จนเกิดปากเสียงกันหลายครั้ง
อย่างไรก็ตาม พนักงานในสาขาที่เกิดเหตุระบุว่า ปัญหาการแย่งลูกค้าดังกล่าวเคยเกิดขึ้นจริง แต่เป็นการขัดแย้งกับ "อดีตพนักงาน" ที่ลาออกไปแล้วตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 69 ไม่คิดว่านายนทีจะยังฝังใจเจ็บจนบุกมาก่อเหตุกับพนักงานคนปัจจุบัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมด โดยเฉพาะประเด็นแรงจูงใจและทรัพย์สินที่ผู้ต้องหาอ้างว่านำไปโยนทิ้งระหว่างทาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป