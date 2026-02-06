“ลุงป้อม” โชว์ฟิต เยือนบ้านเกิดลพบุรี ประกาศวางมือการเมือง “ผมแก่แล้ว พอแล้ว ขอท่องเที่ยวดีกว่า”

ลพบุรี – "ลุงป้อม" เดินทางกลับเยือนบ้านเกิดที่จังหวัดลพบุรี ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นจากพี่น้องประชาชน พร้อมควงผู้สมัคร ส.ส.ลพบุรี พรรคพลังประชารัฐ ทำกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล แวะชิมอาหารพื้นบ้าน ก่อนเปิดใจประกาศขอวางมือจากการเมือง หลังทำงานรับใช้ประเทศชาติมากว่า 60 ปี
วันนี้( 6 ก.พ.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เดินทางไปยังบ้านทรงไทย “เรือนรับตะวัน” อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิด โดยมีนายสุชาติ ลายน้ำเงิน ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี เขต 3 หมายเลข 5 พรรคพลังประชารัฐ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมพื้นที่ ท่ามกลางประชาชนที่มารอพบ พูดคุย และทักทายอย่างเป็นกันเอง
พล.อ.ประวิตร ใช้เวลาพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบ อวยพรให้ชาวบ้านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข โดยหลายคนต่างชื่นชมว่ายังคงดูแข็งแรง กระฉับกระเฉง และมีอัธยาศัยเป็นกันเองเช่นเดิม
จากนั้นได้เดินทางไปยังวัดเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกราบพระประธานในอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางกลับได้แวะรับประทานอาหารพื้นบ้านที่บ้านพักของนายสุชาติ ลายน้ำเงิน โดยมีชาวบ้าน แฟนคลับ และชมรมชาวไทยพรวน เข้ามาทักทาย พร้อมแนะนำร้านอาหารอร่อย ของดีประจำจังหวัด และสินค้าชุมชน เพื่อช่วยสร้างสีสันและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่
ช่วงหนึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้เล่าถึงความผูกพันกับพื้นที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่เกิด และได้พบลูกหลานของผู้ที่ทำคลอดตนเองเมื่อกว่า 80 ปีก่อน ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 87 ปี เดินทางมารอพบ สร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความประทับใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวเปิดใจถึงเส้นทางชีวิตทางการเมืองว่า ปัจจุบันมีอายุ 81 ปี ทำงานรับใช้ชาติมาแล้วกว่า 60 ปี ทั้งในฐานะทหาร นักการเมือง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และรักษาการนายกรัฐมนตรี เห็นว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะขอวางมือจากการเมือง
“ผมแก่แล้ว ปีนี้อายุ 81 ปี พอแล้วการเมือง ต่อไปนี้ขอหยุด ขอท่องเที่ยว พักผ่อน และใช้ชีวิตอย่างอิสระดีกว่า” พล.อ.ประวิตร กล่าว
