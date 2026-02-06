ศูนย์วิจัยฯ สำรวจสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ติดตามปลาต่างถิ่น

รายงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 2–4 กุมภาพันธ์ 2569 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจปลาหมอคางดำได้ลงพื้นที่สำรวจการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ พื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวม 5 แหล่งน้ำ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยแห
ผลการสำรวจ ยังพบความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำในแต่ละพื้นที่ โดยมีการตรวจพบปลาหมอคางดำในบางจุด ดังนี้
- บริเวณ คลองเชื่อมสรรพสามิต (ความเค็ม 6–15 ppt) พบปลาขี้จีน ปลาแป้น ปลากุเรา ปลากดทะเล ปลากระบอก และปลาบู่ กระจายอยู่ตามจุดสำรวจต่าง ๆ
- บริเวณ คลองตาหมื่น (ความเค็ม 10–13 ppt) ตรวจพบปลาหมอคางดำขนาด 10–12 เซนติเมตร ร่วมกับปลากุเรา ปลาหลังเขียว ปลาตะกรับ ปลาขี้จีน และปลากะตัก
- บริเวณ คลองสรรพสามิต (ความเค็ม 7–10 ppt) พบปลาหมอคางดำขนาดประมาณ 18 เซนติเมตรในบางจุด นอกจากนี้พบปลาตะกรับและปลากระบอก ขณะที่บางจุดไม่พบสัตว์น้ำ
- บริเวณ คลองแดน (ความเค็มประมาณ 8 ppt) พบปลากดทะเล กุ้งก้ามกราม กุ้งกะต่อม ปลากระบอก และปลาขี้จีน
บริเวณ คลองลัดหลวง (ความเค็ม 3–5 ppt) ตรวจพบปลาหมอคางดำขนาด 2–3 เซนติเมตร รวมถึงปลาหางนกยูง ปลาสวาย แล ะปลาเทโพ โดยบางจุดไม่พบสัตว์น้ำ
ระหว่างการสำรวจ ยังพบประชาชนใช้เหยื่อติดบริเวณอวนติดตาเพื่อล่อปลาเข้ามาติดอวน บริเวณคลองด่าน (คลองบางเหี้ย) ได้ปลาหมอคางดำ และนำไปแปรรูปด้วยวิธีตากแดดเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน และบางส่วนถูกนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวในชุมชน
ทั้งนี้ การสำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการและควบคุมชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นในพื้นที่ต่อไป โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการจะดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่./