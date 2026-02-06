จ.เลยชูกีฬา “วู้ดบอล” สร้างสุขผู้สูงอายุ จัดแข่งงานดอกฝ้ายบาน ขานรับเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เลย-จังหวัดเลย รุกส่งเสริมกีฬาวู้ดบอล ชูเป็นกีฬาสร้างสุขกับผู้สูงวัย เหตุเหมาะสมวัย เป็นกีฬาไม่หนัก เล่นในร่มหรือกลางแจ้ง ลดเสี่ยงบาดเจ็บ ทั้งยังขานรับนโยบายเมืองเลย เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมผลักดันเข้าสู่กิจกรรมหลักในงานประจำปี ดอกฝ้ายบานเมืองเลย
วันนี้ ( 6 ก.พ.) ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี (หลังโรงแรมเลยพาเลซ) อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล งาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2569” โดยมีนายปฐม ศันสนะพิทยากร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬาจาก 12 จังหวัด 16 กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาวู้ดบอลครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬา ตลอดจนบูรณาการกิจกรรมกีฬาเข้ากับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย
นอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และชุมชนโดยรอบ ที่มีผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเลย และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดเลยตามนโยบาย 5G เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน
เพื่อยกระดับจังหวัด ประกอบด้วย 1. Good Air (อากาศดี) 2. Good Health (สุขภาพดี) 3. Good Food (อาหารปลอดภัย) 4. Good Mood (อารมณ์ดี) และ 5. Good Safe (ปลอดภัย) ชูจุดเด่นเมืองป่าไม้ท่องเที่ยวธรรมชาติ และเกษตรอินทรีย์
ด้านนางสายสุนีย์ จันทสิงห์ อายุ 88 ปี นักกีฬาวู้ดบอล จากจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กีฬาวู้ดบอล ดีสำหรับผู้สูงอายุ ทำให้มีมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง จะมี น้องๆพี่ๆอยู่ด้วยกัน ทำให้สุขภาพแข็งแรง จะเดินทางไปไหนก็สดชื่น การเล่นกีฬาวู้ดบอล ทำให้รู้จักคนเยอะ ตอนนี้อายุ 87 ปีแล้ว มาเล่นกีฬาวู้ดบอลได้ 10 ปี ทำให้การรับรู้รับฟัง การมองเห็น ทำให้สุขภาพเราแข็งแรง
เดินไปมาสะดวก ไม่ล้ม ไม่ปวดขา แต่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้ไปทุกงานทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุมาออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่เป็นภาระคนอื่น ลูกหลานไปไหนก็สะดวก นั่งรถไปไกลๆได้สบาย หูตาดี ไม่เจ็บไม่ปวด สุขภาพดี
ด้านนายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่าจังหวัดเลย เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเมืองแห่งสุขภาวะ ส่งเสริมกีฬาวู้ดบอลในกลุ่มผู้สูงอายุ มุ่งเน้นสร้างสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี พร้อมผลักดันเข้าสู่กิจกรรมหลักในงานประจำปี ดอกฝ้ายบาน กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยให้วู้ดบอล เป็นกีฬาทางเลือกใหม่ สไตล์ Silver Age
ปัจจุบันจังหวัดเลยมีชมรมและสมาคมกีฬานักกีฬาผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง โดยวู้ดบอล กลายเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเหมาะสมกับวัย เป็นกีฬาที่ไม่หนักจนเกินไป เล่นในร่มหรือกลางแจ้งที่บรรยากาศสบายๆ ลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ สร้างสังคม เป็นพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนวัยเดียวกัน ทั้งยกระดับสู่สากล ส่งตัวแทนนักกีฬาไปแข่งขันในระดับกีฬาแห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด