“หญิงหน่อย”ซัดเลือกตั้งครั้งนี้ซื้อเสียงทุกจังหวัด จี้ กกต.ทำงานจริงจังเพิกเฉยอาจเจอ ม.157

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เดินสายหาเสียงเขตเทศบาลนครขอนแก่น ก่อนเปิดเวทีปล่อยแคมเปญทิ้งทวน “สงคราม 3 สี” ที่กรุงเทพฯ จี้ กกต. เร่งตรวจสอบคลิปจ่ายเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง สส.ขอนแก่น เขต9 และเรื่องร้องเรียนจ่ายเงินซื้อเสียงทั่วประเทศ ขู่หากเกียร์ว่างเตรียมโดน ม.157
วันนี้(6 ก.พ.) ที่ตลาดภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยและแคนดิเดทนายกรัฐมนตรี พรรคไทยสร้างไทย เบอร์ 48 พร้อมด้วยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย และผู้สมัคร สส.ขอนแก่น พรรคไทยสร้างไทย พากัขึ้นรถแห่ปราศรัยตอกย้ำนโยบายของพรรค และหาเสียงเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง8 ก.พ.นี้
ในโอกาสนี้ได้แวะพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน ที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดบางลำภู ได้รับความสนใจจากชาวตลาดไม่น้อย ต่างขอถ่ายรูปคู่และขอเซลฟี่ หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) ต.เมืองเก่า จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นบริษัทของนายสุรเดช เพื่อพบปะหาเสียงกับพนักงานของบริษัท
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ที่ภาคอีสาน 4 จังหวัด จบท้ายที่ขอนแก่นในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชน หลายคนต่างฝากความหวังในการแก้ไขปัญหาปากท้อง ซึ่งตนได้เน้นย้ำถึงนโยบายเรือธง อย่างบำนาญประชาชน 3,000 บาท ซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์หลักที่จะเข้ามาปลุกเศรษฐกิจจากฐานราก โดยยืนยันว่าโครงการนี้ทำได้จริงและจะเริ่มต้นทันทีภายใน 6 เดือน หากได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่บริหารประเทศ
โดยหลักการสำคัญของของนโยบายนี้ ถูกยกให้เป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจของจริง ที่จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้แก่ร้านค้ารายย่อย และเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเหนือกว่าการแจกเงินเพียงชั่วคราว
เพราะมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุมีรายได้และดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี ขณะเดียวกันยังช่วยลดภาระให้แก่ลูกหลานในวัยทำงาน และมีระบบการเข้าโปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อลดภาระงบประมาณสาธารณสุขในระยะยาว จึงขอให้เชื่อมือในฐานะที่เคยทำนโยบายยากๆสำเร็จมาแล้ว
มีรายงานว่า ในการเดินสายหาเสียงครั้งนี้ ทางพรรคได้ชูจุดแข็งเรื่องการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส ไร้ปัญหาการทุจริต เพื่อนำเงินภาษีมาพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมเชิญชวนให้ชาวอีสานร่วมกันลงคะแนนให้พรรคไทยสร้างไทย หมายเลข 48 เพื่อเปลี่ยนผ่านระบบสวัสดิการแบบเดิมสู่บำนาญที่มั่นคง ยกระดับความเป็นอยู่ของผู้สูงวัยและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับลูกหลานไทยในอนาคต
คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวอีกว่า ในช่วงเย็นวันนี้ที่กรุงเทพฯ จะมีการเปิดแคมเปญใหญ่เป็นแคมเปญโค้งสุดท้ายที่เราขอโอกาสจากประชาชนให้ประชาชนช่วยคิดว่า วันนี้หากเลือกสงคราม 3 สี ไปปัญหาเก่าก็วนมาใหม่ไม่ว่าจะสีไหน เพราะสีหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทุจริต สีหนึ่งมีปัญหากับของความมั่นคง และอีกสีหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นราก็คิดว่าวันนี้ถ้าเลือกสงคราม 3 สีไปถึงแม้จะเป็นพรรคใหญ่ แต่ประเทศเดินหน้าเดินหน้าได้จริงหรือเปล่า เราทดลองมาแล้ว บางพรรคบางสีไม่รักษาคำพูด เราจึงจะขึ้นป้ายถ้อยความถามว่า “เข็ดหรือยังกับสัญญาที่สัญญาที่โกหก”
“ถ้าเลือกไทยสร้างไทยเราไม่โกง แล้วเราเก๋าพอที่จะไปสู้กับคนโกงด้วย จะขึ้นจอแอลอีดี ทั้งกรุงเทพฯ ใน 3 ข้อความ คือ “เลือกสงคราม 3 สี ปัญหาเก่าวนกลับมาใหม่” “เข็ดหรือยังกับสัญญาที่โกหก” และ “เราไม่โกงเก๋าพอที่จะสู้กับคนโกง”
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวถึงเรื่องที่มีการซื้อเสียงในเขตเลือกตั้งที่ 9 จ.ขอนแก่น ว่าต้องขึ้นอยู่กับ กกต. ในการสืบสวนเอาผิด และจากการลงพื้นที่หาเสียง มีประชาชนได้มาฟ้องว่ามีการซื้อเสียงจำนวนมาก ซื้อเสียงเป็นเงินหลักพัน และจายเงินซื้อเสียงโดยไม่เกรงใจใครทำกันอย่างเปิดเผย อยากให้ กกต. ทำงานตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนอย่างจริงจัง ชาวบ้านตั้งคำถามกันมากว่า กกต. มีไว้ทำไม อยากให้ กกต. เอาจริงกับการซื้อเสียงเลือกตั้ง การจัดเลือกตั้งปี 2562 ปี 2566 ก็มีการซื้อเสียงจำนวนมาก แต่การเลือกตั้งปี 2569 มีการซื้อเสียงมากกว่าการเลือกตั้งทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา
การเอาผิดการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งปี 2566 มีแต่คดีเล็กๆปลาซิวปลาสร้อยที่เกี่ยวกับการถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้ง แต่การซื้อเสียงเลือกตั้ง กกต. กลับเพิกเฉย แม้มีการแลกเงินหลายร้อยล้านบาท กกต. กลับบอกว่าเป็นการเตรียมเงินซื้อเสียงแต่ก็ไม่ผิด หากนำเงินไปแจกถือว่ามีความผิด วันนี้อยากให้ทาง กกต. ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา ไม่งั้นจะเข้าข่ายความผิด ม.157 เพราะการเลือกตั้ง 2569 มีการซื้อเสียงจำนวนมาก และอยากจะบอกกับทาง กกต. ให้ทำงานอย่างจริงจัง และอยากจะฝากไปยังประชาชนว่าเงินซื้อเสียงรับไม่รับก็ไม่เป็นไร เพราะเป็นเงินที่โกงประชาชนมาทั้งนั้น
แต่ถ้าเราไปกาเลือกคนที่แจกเงินก็เท่ากับ ไปส่งเสริมให้คนที่โกง กลับมาปล้นชาวบ้านและลูกหลานอีก เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้มีการซื้อเสียงหนักมากถึงคนละ 1,000 บาท และพบการซื้อเสียงด้วยธนบัตร 1,000 บาท ทุกจังหวัด