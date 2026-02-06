"ห้องเย็นเกาฟง" จันทบุรี แจงเหตุไนโตรเจนรั่วควบคุมได้ทันไม่มีรั่วนอกพื้นที่

จันทบุรี –"ห้องเย็นเกาฟง" อ.ท่าใหม่ จันทบุรี แจงเหตุไนโตรเจนรั่วสามารถควบคุมได้ทันและไม่มีการรั่วไหลนอกพื้นที่ ส่วนพนักงาน7คนที่ได้รับบาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้ว ยันจากนี้เพิ่มความเข้มงวดเรื่องความปลอดภัย
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับเหตุการณ์ก๊าซไนโตรเจนเหลวรั่วไหล ภายในห้องเย็นเกาฟง ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จนสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ เหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 4 ก.พ.2568ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุด นายสมศักดิ์ เลิศสำโรง ผู้จัดการบริษัท เกาฟง จำกัด ได้ออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง แต่เป็นการรั่วไหลเฉพาะจุด คือบริเวณวาล์วปิด–เปิดก๊าซของตู้แช่เยือกแข็ง (ตู้บล๊าส) เพียง 1 ตู้เท่านั้น และไม่ได้เกิดการรั่วไหลทั้งโรงงาน
และหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการใช้ก๊าซไนโตรเจนของโรงงานได้ทำการปิดวาล์วก๊าซจากถังเก็บในทันที จนทำให้ไม่มีก๊าซรั่วไหลออกนอกพื้นที่เกิดเหตุแต่อย่างใด
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างเวลา 12.00–13.00 น. ภายในห้องแช่เยือกแข็งเนื้อทุเรียน ซึ่งเป็นช่วงก่อนพักกลางวัน ซึ่งพนักงานได้บรรจุเนื้อทุเรียนเข้าในตู้บล๊าสและเปิดระบบแช่เยือกแข็งไว้ตามปกติ จากนั้นออกไปพักรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งกระบวนการแช่เยือกแข็งใช้เวลาประมาณ 45 นาที
เบื้องต้นสันนิษฐานว่าในช่วงเวลา 12.00–12.45 น. ระบบอัตโนมัติของตู้บล๊าส ได้สั่งปิดวาล์วก๊าซ แต่เกิดขัดข้องจนทำให้วาล์วไม่ปิด และเนื่องจากเป็นช่วงพักกลางวัน จึงไม่มีผู้สังเกตุเห็นสัญญาณเตือนของระบบ
กระทั่งเวลาประมาณ 12.50 น. พนักงานชุดแรกประมาณ 7 คน ได้เข้าไปเตรียมทำงานในห้องบล๊าสและไม่ทราบว่ามีก๊าซรั่วไหลอยู่ก่อนหน้าจนทำให้ภายในห้องมีปริมาณออกซิเจนลดลง จนส่งผลให้พนักงาน 3 คนเป็นลมหมดสติ และอีก 4 คนมีอาการเวียนศีรษะ
ก่อนที่พนักงานชุดถัดมาจะเข้ามาพบเหตุการณ์และช่วยกันนำผู้ประสบเหตุออกจากพื้นที่ พร้อมแจ้งหัวหน้าฝ่ายช่าง ให้สั่งปิดวาล์วก๊าซจากถังเก็บไนโตรเจนทั้งหมดทันที
จากนั้นจึงได้โทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือที่หมายเลข 1669 รวมทั้งสั่งให้พนักงานในห้องบล๊าสออกมารวมตัวกันบริเวณหน้าโรงงาน โดยไม่ได้มีการอพยพออกนอกพื้นที่แต่อย่างใด
โดยในช่วงเช้าวันที่ 5 ก.พ.2569 แพทย์ได้อนุญาตพนักงานทั้งหมดกลับบ้านได้ ซึ่งทุกคนสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติในช่วงบ่ายวันเดียวกัน โดยบริษัท เกาฟง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด
ส่วน ฝ่ายช่าง ได้ทำกาาตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดและพบว่าวาล์วปิด–เปิดก๊าซของตู้บล๊าสชำรุด 1 ตู้ จึงได้สั่งหยุดใช้งานทันทีพร้อมทำการสั่งอะไหล่เพื่อเปลี่ยนใหม่ และคาดว่าจะมาถึงในวันนี้ ( 6 ก.พ.)
นายสมศักดิ์ ยืนยันว่า ห้องเย็นเกาฟ จะเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลความปลอดภัย และกำชับให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นอีก และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานทุกคนในโรงงาน