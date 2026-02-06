นางรำ 1,893 คน จาก 16 อำเภอ ร่วมบวงสรวง “พระเจ้าอู่ทอง” เปิดปฐมฤกษ์งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2568

พระนครศรีอยุธยา – สุดยิ่งใหญ่ นางรำจาก 16 อำเภอกว่า 1,893 คน พร้อมใจรำถวายสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เปิดปฐมฤกษ์งาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2568” สืบสานมรดกวัฒนธรรม พร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่น
วันนี้ ( 6 ก.พ. ) นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนชาวพระนครศรีอยุธยา ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มพิธีที่ศาลหลักเมือง อยุธยามหาปราสาท สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และพระบรมสารีริกธาตุ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2568”
จากนั้น นางเตือนใจ ตรีบุบผา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางนลินี ด่านชัยวิจิตร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำคณะนางรำจาก 16 อำเภอ จำนวนกว่า 1,893 คน ร่วมรำถวายสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง ณ บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยรำประกอบบทเพลง “ยอยศพระรามาธิบดีที่ 1” ซึ่งเนื้อเพลงกล่าวถึงพระปรีชาสามารถในการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ตลอดจนความรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมและการค้าขายในอดีต
นายชวนินทร์ เปิดเผยว่า ก่อนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกในทุกปี จังหวัดจะจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อขออนุญาตและความเป็นสิริมงคลในการจัดงาน รวมถึงเป็นการบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการเฉลิมฉลองการที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 พร้อมทั้งเป็นเวทีประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำหรับงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2568” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยจังหวัดเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายผ้าไทย เที่ยวชมงาน เพื่อร่วมประกาศศักยภาพความงดงามของเมืองมรดกโลกให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาชาวโลก