กกต.จันทบุรี จับตาโค้งสุดท้ายหาเสียงหลังพบ 2เคสใหญ่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน กม.เลือกตั้ง

จันทบุรี – กกต.จันทบุรี ร่วมจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม “พบปะสื่อมวลชน” เร่งรณรงค์เลือกตั้งโปร่งใส ตรวจเข้มช่วงโค้งสุดท้ายหาเสียงหลังพบ 2 เคสใหญ่อาจเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
วันนี้ ( 6 ก.พ.) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “พบปะสื่อมวลชน” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจ.จันทบุรี ร่วมทางจังหวัดจัดขึ้นเพื่อให้สื่อมวลชนร่วมเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ถูกต้อง
นายอำนาจ ผุสดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดจันทบุรี เผยว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันลงคะแนน กกต.ได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง จึงได้ประสานการทำงานร่วมกับตำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
โดยตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนชุดเคลื่อนที่เร็ว 5 ชุด ชุดละ 3 นาย ลงพื้นที่ตรวจตรา เฝ้าระวัง และป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกันยังได้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ชุดสันติบาล เฝ้าติดตามพฤติกรรมต้องสงสัยในลักษณะไม่เปิดเผย ซึ่งขณะนี้พบกรณีอยู่ระหว่างการตรวจสอบ จำนวน 2 เคส
ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.ให้ความสำคัญกับการอุดช่องว่างการทุจริต โดยมีผู้ตรวจการเลือกตั้งลงพื้นที่ร่วมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด หากพบข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินหรือพฤติการณ์เข้าข่ายซื้อเสียง จะเร่งดำเนินการทันที เพื่อไม่เปิดโอกาสให้มีการกระทำผิด
ผอ.กกต.จันทบุรี ยังระบุอีกว่าช่วง 7 วันสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง ถือเป็นช่วงเฝ้าระวังสูงสุดเนื่องจากผู้สมัครต่างพากันเร่งหาเสียง ทำให้ กกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
" ขณะนี้ จ. จันทบุรีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่บ้าง โดยบางกรณีอาจเข้าข่ายถึงขั้นเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง พร้อมกันนี้ กกต.จันทบุรี ยัวได้เตรียมความพร้อมในการกำกับดูแล การออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด" ผอ.กกต.จันทบุรี กล่าว