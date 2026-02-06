"เสี่ยปรีชา” ประกาศปิดตำนานแจกอั่งเปา หวั่นผิดกฎหมายเลือกตั้ง-สังขารไม่เอื้อ วอนชาวบ้านอย่ามารอให้เสียเวลา

อุดรธานี – “เสี่ยปรีชา” เศรษฐีเมืองอุดรฯ ประกาศปิดตำนานแจกอั่งเปาที่ทำมา 40-50 ปี หวั่นผิดระเบียบเลือกตั้ง–สังขารไม่เอื้อ วอนชาวบ้านอย่ามารอให้เสียเวลา
กลายเป็นประเด็นฮือฮาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและโลกออนไลน์ เมื่อ “เสี่ยปรีชา” หรือ นายปรีชา ชัยรัตน์ คหบดีผู้ใจบุญชื่อดังแห่งเมืองอุดรธานี ออกมาแถลงผ่านสื่อมวลชน ประกาศยุติการแจกอั่งเปาในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างเป็นทางการ ปิดฉากตำนานการให้ที่ดำเนินมายาวนานกว่า 40–50 ปี
นายปรีชา เปิดเผยว่า สาเหตุสำคัญที่ตัดสินใจงดแจกอั่งเปาในปีนี้ และต่อไปในอนาคต มาจากความกังวลเกี่ยวกับ ระเบียบข้อบังคับด้านการเลือกตั้ง ซึ่งไม่ต้องการให้การแสดงน้ำใจถูกตีความหรือถูกมองเป็นประเด็นทางการเมือง จนอาจนำไปสู่ข้อครหาหรือความขัดแย้งในสังคม “ไม่อยากให้ใครเดือดร้อน ไม่อยากให้เป็นประเด็นผิดกฎหมาย หรือสร้างความบาดหมางตามมา เลยตัดสินใจหยุดดีกว่า
นอกจากเหตุผลด้านข้อระเบียบแล้ว นายปรีชายังยอมรับตรงไปตรงมาว่า ปัจจุบันมีอายุ 76 ปี สภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยเหมือนในอดีต อีกทั้งได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษ จึงเห็นว่าถึงเวลาพักผ่อนอย่างแท้จริง พร้อมย้ำชัดว่า การงดแจกอั่งเปาครั้งนี้ ไม่ใช่การงดชั่วคราว แต่เป็นการยุติถาวร ไม่มีความน้อยใจหรือเสียดายใด ๆ โดยมองว่าเป็นเรื่องของ “พรหมลิขิต” ทุกสิ่งมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
เสี่ยปรีชา ยังแสดงความเป็นห่วงประชาชนที่เคยเดินทางมารอรับอั่งเปาตั้งแต่เช้ามืด บางรายมาถึงตั้งแต่ตี 3 ต้องเสียทั้งค่าเดินทางและเวลาทำมาหากิน จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวให้ชัดเจนว่า ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ไม่ต้องมารอรับอั่งเปาที่บ้านอีก “ไม่อยากให้ใครต้องเสียเวลา เสียความตั้งใจ แล้วกลับไปผิดหวัง”
ในมุมมองด้านเศรษฐกิจ นายปรีชายอมรับว่าภาพรวมปีนี้ไม่สู้ดี แม้แต่ธุรกิจน้ำตาลของตนเองก็ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดโลกและการเข้ามาของสารทดแทนความหวาน พร้อมฝากข้อคิดถึงประชาชนให้ใช้จ่ายอย่างมีสติ “อะไรจำเป็นก็ใช้ อะไรยังไม่จำเป็นก็เบรกไว้ก่อน”
ก่อนจบการให้สัมภาษณ์ นายปรีชาได้อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน ขอให้มีความสุข ความเจริญ ประเทศชาติสงบ ปราศจากเหตุร้าย พร้อมปิดตำนานคหบดีผู้แจกอั่งเปาแห่งเมืองอุดรธานี ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศอย่างสมบูรณ์
ผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามเพิ่มเติมถึงบรรยากาศทางการเมืองในช่วงใกล้เข้าสู่การเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้มีหลายพรรคการเมือง ลงแข่งขันกันอย่างคึกคัก ว่าในฐานะบุคคลสาธารณะและคหบดีที่ประชาชนให้ความสนใจ เสี่ยปรีชามีมุมมองต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร
อย่างไรก็ตาม เสี่ยปรีชาไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวเป็นคำพูด เพียงแต่อมยิ้มเล็กน้อย ก่อนยกนิ้วชี้ขึ้นแตะที่ริมฝีปากในท่าที “จุ๊ ๆ” คล้ายส่งสัญญาณขอไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่กำลังร้อนแรง สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเบา ๆ ให้กับผู้สื่อข่าวที่ร่วมสัมภาษณ์ ซึ่งท่าทีดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการวางตัวเป็นกลาง และตอกย้ำเหตุผลที่เสี่ยปรีชาตัดสินใจยุติการแจกอั่งเปา เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโยงเข้ากับประเด็นทางการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง