เศร้าสลด! สาวโคราชท้อง 4 เดือนป่วยซึมเศร้า ขี่ จยย.หนีโดดน้ำสระประปาหมู่บ้านจมดับ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เศร้าสลด! สาวท้อง 4 เดือนโคราชป่วยซึมเศร้า คาดอาการกำเริบ ขี่ จยย.หนีไปกระโดดน้ำสระประปาหมู่บ้านจมดับ พ่อรุดดูร่างไร้วิญญาณของลูกสาวด้วยความเสียใจถึงกับเป็นลมล้มพับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ( 5 ก.พ.) หน่วยกู้ภัย มูลนิธิพุทธรรมการกุศล (ฮุก 31) นครราชสีมา จุดอำเภอปักธงชัย ได้รับแจ้งจาก พ.ต.อ.อิศรา จรรยาภินันท์ ร้อยเวร สภ.ปักธงชัย ว่า มีบุคลสูญหายภายในสระน้ำ บริเวณสระประปา บ้านบุโกรก ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จึงจัดทีมกู้ชีพ-กู้ภัยฯ ออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือ พร้อมกับประสานชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ กู้ภัยใต้น้ำ ฮุก 31 โคราช จัดทีมมนุษย์กบ ร่วมค้นหาผู้สูญหาย
จุดเกิดเหตุ พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda Click สีแดง-ดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จอดอยู่บริเวณข้างสระน้ำ และพบรองเท้าของผู้สูญหายถูกถอดวางไว้ริมสระ จากการสอบถามสามีของผู้สูญหาย ทราบว่า ผู้สูญหายชื่อ น.ส.อธิตยา อรัญโสติ อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12 ม.3 ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา กำลังตั้งครรภ์ ได้ 4 เดือน แต่มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เคยมีประวัติทำร้ายตัวเอง โดยเห็นภรรยาล่าสุด เมื่อเวลา 15.00 น.จากนั้น ก็ไม่พบตัว จึงรีบออกตามหา จนมาพบแค่รองเท้าแตะของภรรยาและรถจักรยานยนต์อยู่ที่ข้างสระน้ำที่จุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นสระประปาหมู่บ้าน มีความลึกประมาณ 2-3 เมตร จึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านบุโกรก ม.1 ต.นกออก เพราะเกรงว่า ภรรยาจะอาการป่วยซึมเศร้ากำเริบ แล้วทำให้คิดสั้นกระโดดสระน้ำเสียชีวิต
โดยหลังจากผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งก็รีบรายงานให้ นายธรรมธรรศ ทองสำโรงนายอำเภอปักธงชัย ทราบทันที ซึ่งนายอำเภอได้ลงพื้นที่มาดูเหตุการณ์ด้วยตนเอง พร้อมช่วยอำนวยการเพื่อให้การค้นหาช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด และเมื่อทีมมนุษย์กบ ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ กู้ภัยใต้น้ำ ฮุก 31 โคราช มาถึงจุดเกิดเหตุ ได้เร่งจัดอุปกรณ์ประดาน้ำลงไปดำค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำทันที โดยกระจายรัศมีค้นหาจากขอบสระ ไกลออกไปไม่ถึง 10 เมตร ก็พบร่างผู้สูญหายจมเสียชีวิตอยู่ก้นสระ จึงช่วยกันนำร่างขึ้นมาบนฝั่ง ท่ามกลางสายตาของครอบครัว ญาติพี่น้อง และชาวบ้านที่มาเฝ้าดูเหตุการณ์กันอย่างใกล้ชิด
หลังจากนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากสระน้ำได้แล้ว พ่อของผู้เสียชีวิตได้รีบเข้ามาดูร่างไร้วิญญาณของลูกสาวด้วยความเสียใจ จนถึงกับเป็นลมล้มพับไป ซึ่งเป็นภาพที่บีบหัวใจทุกคนในที่เกิดเหตุอย่างมาก และที่น่าสลดใจที่สุด คือ ยังมีอีกหนึ่งชีวิตน้อยๆ ในท้องของผู้เสียชีวิตที่จะต้องจากไปในคราวเดียวกัน ซึ่งทุกคนที่มาให้กำลังใจและเฝ้าดูเหตุการณ์ในครั้งนี้ ต่างขอให้ดวงวิญญาณของทั้งแม่และลูกในครรภ์ไปสู่สุขคติ รวมทั้ง ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้