มีรอบ3แน่! คนชายแดนช่องจอมชี้ทหารเขมรยั่วยุรายวัน ต้องการให้เกิดสงคราม ชาวบ้านทำใจพร้อมอพยพ

สุรินทร์- เชื่อมีรอบ 3 แน่ คนชายแดนช่องจอม สุรินทร์ ชี้ทหารเขมรยั่วยุรายวัน ต้องการให้เกิดสงคราม ชาวบ้านทำใจ พร้อมอพยพ ระบุไม่เห็นด้วยกับญี่ปุ่น ให้ไทย-เขมร เปิดด่าน ฉะยุ่งอะไร คนชายแดนไม่อยากให้เปิดด่าน สำหรับเขมรต่างคนต่างอยู่ดีแล้ว
วันนี้ ( 6 ก.พ.69) หลังจากที่มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเรียกร้องไห้ประเทศไทยและกัมพูชา เปิดด่านชายแดนระหว่างสองประเทศโดยเร็ว หลังการปิดด่าน ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อบริษัทญี่ปุ่นหลายบริษัทผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ในหมู่บ้านและชุมชนชายแดน โดยเฉพาะที่ย่านการค้าตลาดชายแดนช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม-โอร์เสม็ด ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกรณีดังกล่าว
นางวิไลพร สุวรรณหงส์ ชาวบ้าน อยู่บ้านเลขที่ 50 ม.14 บ.ด่าน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ญี่ปุ่นจะมายุ่งเกี่ยวอะไรกับเรา มันเป็นเรื่องของไทยกับกัมพูชาไม่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น ชาวบ้านชายแดนก็ไม่อยากให้เปิดด่าน ต่างคนต่างอยู่ดีแล้ว เพราะเขมรจ้องหาเรื่องแต่เรา มันขนอาวุธมาเพียบ มันยอมที่ไหน ไม่ต้องนับญาติกับพวกมันเลย เขมรยั่วยุทุกวัน มันอยากสร้างสงครามอีกแน่นอน ไม่อย่างนั้นจะมายั่วยุทำไม เราใจดีและเฉยดีจังเลย พวกมันเฉยที่ไหนเผาป่าวายวอด
“เชื่อว่ามีการสู้รบรอบที่ 3 แน่นอน ก็ได้เตรียมเสื้อผ้าสัมภาระไว้แล้ว ไม่เคยเอาออกจากถุงปุ๋ยเลย ส่วนเงินเยียวยาได้แล้ว เอาไปใช้จ่าย ซื้อข้าวใช้หนี้ ที่ยืมตอนอพยพ และเก็บไว้ใช้ตอนอพยพด้วย ยิ่งใกล้เลือกตั้งด้วย ยิ่งไม่มั่นใจ เชื่อว่ามีสู้รบชายแดนอีกแน่นอน ชาวบ้านทำใจเตรียมพร้อมกันทุกคน” นางวิไลพร กล่าวในตอนท้าย