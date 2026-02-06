หอการค้าอุดรฯโต้โผต่อยอด “Udon Soul Series” ปั้นไอศกรีมอัตลักษณ์ 3 ซีรี่ย์ หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์–ท่องเที่ยวทั้งปี

อุดรธานี – หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี และกลุ่มครีเอเตอร์รุ่นใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการUdon Soul Series อย่างต่อเนื่อง มุ่งใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “ไอศกรีมอัตลักษณ์” ลายใหม่3 ซีรี่ย์ ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า โครงการ Udon Soul Series เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี จากการขายแหล่งท่องเที่ยวเชิงสถานที่ สู่การสร้างประสบการณ์ที่มีเรื่องราว เชื่อมโยงวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และกิจกรรมสำคัญของจังหวัด เข้ากับผลิตภัณฑ์และสื่อสร้างสรรค์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มการจดจำและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ที่ผ่านมา โครงการได้รับการตอบรับอย่างดีจากการพัฒนา Bloommory Ice Cream 3D ไอศกรีมศิลปะรูปดอกบัวแดง ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง ควบคู่กับการจัดทำ E-Postcard เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ แชร์ประสบการณ์ และส่งต่อเรื่องราวผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ส่งผลให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอุดรธานีถูกสื่อสารในมิติใหม่อย่างแพร่หลาย
ขณะเดียวกัน แหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงยังได้รับแรงหนุนจากกระแสการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หลังมีการเผยแพร่ภาพของ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ที่ถ่ายทอดความงดงามของพื้นที่ ซึ่งช่วยขยายการรับรู้ในระดับนานาชาติ และตอกย้ำศักยภาพอุดรธานีในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
สำหรับระยะต่อไป หอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้ต่อยอดโครงการภายใต้ชื่อ Bloomory โดยพัฒนา “ไอศกรีมอัตลักษณ์” ในรูปแบบ ประสบการณ์ที่กินได้ (Edible Experience) เชื่อมโยงกับเทศกาลและกิจกรรมสำคัญ เพื่อสร้างสีสัน กระตุ้นการเดินทาง และเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจท้องถิ่น
ไอศกรีมดังกล่าวออกแบบเป็น 3 ซีรี่ย์หลัก ได้แก่ ลายไหบ้านเชียง เชื่อมโยงการเฉลิมฉลองแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ถ่ายทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับสากล มี 2 รสชาติ คือ รสส้มนมสด และรสชาไทยนมสด ลายส้มมงคล สะท้อนความเชื่อและวิถีวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีน เชื่อมโยงเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี 2569 และลายเป็ดเหลืองหนองประจักษ์ สัญลักษณ์ร่วมสมัยของเมืองอุดรธานี เชื่อมโยงกิจกรรม อุดรธานี ฮาล์ฟ มาราธอน 2026 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)
ไอศกรีมทุกซีรี่ย์จะมาพร้อม E-Postcard เพื่อส่งเสริมการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียจากประสบการณ์จริงของนักท่องเที่ยว ช่วยขยายการรับรู้แบรนด์การท่องเที่ยวอุดรธานีอย่างต่อเนื่อง
นายกัณฑ์พงศ์ ระบุเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อน Udon Soul Series เป็นการบูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น เข้ากับการท่องเที่ยวสมัยใหม่ ช่วยเชื่อมโยงเทศกาลและกิจกรรมตลอดทั้งปี เพิ่มระยะเวลาการพำนัก สร้างรายได้หมุนเวียนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ และยกระดับภาพลักษณ์อุดรธานีสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว