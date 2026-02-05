เจ้าของห้างทองสระบุรีเปิดเคล็ดลับรับมือโจรชิงทรัพย์ ชู “สติ–ซ้อมแผน” สำคัญกว่าอุปกรณ์ป้องกัน

สระบุรี – เจ้าของห้างทองเพชรมังกร เปิดใจท่ามกลางกระแสโจรบุกชิงทรัพย์ร้านทองถี่ ย้ำหัวใจสำคัญไม่ใช่เพียงระบบรักษาความปลอดภัย แต่ต้องมี “สติ” และการซ้อมแผนรับมืออย่างเป็นระบบ เผยตำรวจเข้มตรวจตราถี่ทุก 30 นาที – 1 ชั่วโมง สร้างความอุ่นใจผู้ประกอบการ ขณะบรรยากาศซื้อขายทองยังคึกคัก โดยเฉพาะช่วงก่อนวาเลนไทน์
วันนี้ ( 5 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ห้างทองเพชรมังกร ริมถนนจอมพล ป.ต.ธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี หลังเกิดกระแสความกังวลจากเหตุคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองในหลายพื้นที่ โดยพบว่าภายในร้านยังคงมีลูกค้าเดินทางมาซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง แม้ราคาทองคำจะมีความผันผวน ทั้งช่วงปรับตัวสูงขึ้นและปรับลดลง โดยมีลูกค้าจากจังหวัดปราจีนบุรีเดินทางมาซื้อทองรูปพรรณ ทั้งสร้อยคอ กำไล และแหวน รวมน้ำหนักกว่า 17 บาท
นอกจากนี้ ทางร้านยังเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านเพจเฟซบุ๊กของห้างทอง ซึ่งมีศิลปิน นักร้อง และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เดินทางมาซื้อทองคำเป็นของขวัญให้คนรักในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ อาทิ “น้องจ๊ะโอ๋” กับ “หนุ่มกะลา” รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์คู่รัก “น้องข้าวฟ่าง” และ “น้องเต้ย” ตลอดจนลูกค้าประจำอย่าง “เจ้เอ๋ สระบุรี” ที่มาซื้อทองให้สามี สร้างสีสันและกระตุ้นบรรยากาศการซื้อขายในช่วงนี้
นางอลิษา เฉลิมวณิชย์กุล อายุ 39 ปี เจ้าของห้างทองเพชรมังกร เปิดเผยว่า กระแสราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้น ประกอบกับข่าวเหตุชิงทรัพย์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการและพนักงานเกิดความวิตกกังวล อย่างไรก็ตาม ทางร้านได้วางระบบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งการติดตั้งประตูอัตโนมัติ กรงเหล็ก รวมถึงระบบป้องกันพื้นฐานอื่น ๆ
เจ้าของห้างทองกล่าวว่า ยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาตรวจตราความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องทุก 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็นซึ่งถือเป็นช่วงเสี่ยง จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหมุนเวียนเข้าดูแลมากถึง 5-6 นาย ช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการและลูกค้า
อย่างไรก็ตาม นางอลิษาเน้นย้ำว่า สิ่งสำคัญยิ่งกว่ามาตรการด้านอุปกรณ์คือการมี “สติ” และการซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยทางร้านมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ กำหนดขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่แนวทางหลบภัย การประสานงาน ไปจนถึงการทำงานเป็นทีม เพื่อลดความตื่นตระหนกและเพิ่มโอกาสความปลอดภัย
พร้อมกันนี้ ยังฝากถึงผู้ประกอบการร้านทองรายอื่นว่า ควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยต้องอธิบายแนวทางรับมือให้พนักงานและสมาชิกในครอบครัวเข้าใจตรงกัน เพราะการวางแผนที่ดีและการมีสติจะช่วยลดความสูญเสีย และเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ความเสี่ยงอาชญากรรมยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน