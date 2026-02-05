สนธยา” นำทีมภูมิใจไทยชลบุรี ปราศรัยโค้งสุดท้ายชี้วาทกรรม “บ้านใหญ่–บ้านใหม่” แค่คำพูดการเมือง

ศูนย์ข่าวศรีราชา- “สนธยา” นำทีมภูมิใจไทยชลบุรี ปราศรัยโค้งสุดท้ายหนุน "เชาวลิต–แมน" ดูแลประชาชน้หตุมีทั้งความรู้ และประสบการณ์ทำงานในพื้นที่ ชี้วาทกรรม “บ้านใหญ่–บ้านใหม่” แค่คำพูดทางการเมือง
เมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้ ( 5 ก.พ.) พรรคภูมิใจไทย ชลบุรี ได้จัดการปราศรัยย่อยช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 ก.พ.นี้ที่บริเวณแยกพัทยากลาง นำทีมโดย นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคภูมิใจไทย
พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ชลบุรี ร่วมขึ้นเวทีปราศรัย อาทิ นายเชาวลิต แสงอุทัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 หมายเลข 5 และ สจ.แมน แมน อินทรพัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 9 หมายเลข 8
ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชน ผู้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทย และนักธุรกิจในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการปราศรัยเป็นจำนวนมาก
นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้สมัคร สส.เขต 8 หมายเลข 5 เผยถึงการตัดสินใจร่วมงานกับ พรรคภูมิใจไทย เพราะเป็นพรรคที่มีความพร้อมในการบริหารประเทศ และมีนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ภายใต้สโลแกน “พูดแล้วทำ พลัส” อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ทั้งนี้ หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เป็น ส.ส.ชลบุรี เขต 8 จะเร่งผลักดันนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการรถไฟความเร็วสูง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
พร้อมเดินหน้าผลักดันโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยย้ำจุดแข็งของตนเองว่าเป็นผู้ที่ “รู้พื้นที่ รู้คน รู้ปัญหา และเข้าถึงประชาชนได้ง่าย”
ด้าน ส.จ.แมน แมน อินทรพัฒน์ ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 9 หมายเลข 8 กล่าวถึงประสบการณ์การทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในฐานะคนพื้นที่ พร้อมยืนยันความตั้งใจที่จะเป็นปากเสียงแทนประชาชนในสภาผู้แทนราษฎร และหากได้รับโอกาส โดยจะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจฐานราก และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ขณะที่ นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคภูมิใจไทย ได้นำเสนอนโยบายเรื่องบุคลากร และประสบการณ์การทำงานที่ชัดเจน พร้อมย้ำว่าผู้สมัครของพรรคฯในแต่ละเขตมีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชน
จึงเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนจะให้ความไว้วางใจเลือกผู้สมัคร สส.ชลบุรี พรรคภูมิใจไทย ทั้งเขต 8 หมายเลข 5 เขต 9 หมายเลข 8 และเลือกพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 37
นายสนธยา ยอมรับว่าในบางพื้นที่ยังต้องเพิ่มความเข้มข้นในการลงพื้นที่ เนื่องจากทุกตารางนิ้วของเขตเลือกตั้งล้วนเป็นพื้นที่สำคัญในการขอคะแนนเสียง โดยพื้นที่ใดที่ผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอาจยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็จำเป็นต้องเร่งทำงานและขอความเชื่อมั่นจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่พื้นที่ที่ได้รับการตอบรับที่ดีก็ต้องรักษาฐานคะแนนเอาไว้ พร้อมยืนยันว่าการลงพื้นที่พบประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่ที่พรรคเข้าไปทำงาน
สำหรับกรณีวาทกรรมทางการเมืองที่ว่า “บ้านใหญ่จับมือบ้านใหม่” นั้นตนเองมองว่าเป็นเพียงวาทกรรม หรือถ้อยคำที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในช่วงการเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนสามารถรับฟังและใช้วิจารณญาณพิจารณาได้ อีกทั้งหลายครั้งเป็นการพูดไม่ครบถ้วนหรือพูดทิ้งไว้ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
พร้อมตั้งคำถามย้อนว่า ไม่ว่าจะเป็นองค์กร บริษัท หรือพรรคการเมืองใด ย่อมมีความเห็นที่แตกต่างกันได้เป็นเรื่องปกติ สิ่งสำคัญคือการหาทางออกร่วมกันและหาจุดลงตัวเพื่อแก้ไขปัญหา
" การเมืองควรมุ่งเน้นที่ข้อเท็จจริง ปัญหาของประชาชน และแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม มากกว่าการสร้างวาทกรรมทางการเมือง เพราะท้ายที่สุดแล้ว การรวมพลังเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จะทำให้ทุกปัญหาสามารถคลี่คลายและเดินหน้าต่อไปได้ โดยเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.นี้เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศ และขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกผู้ที่จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร"
โดยเน้นย้ำว่าความจริง แนวทางการทำงานที่ชัดเจน ประสบการณ์การทำงาน และความสามารถในการบริหารงานเท่านั้น จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรม