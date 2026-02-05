xs
“หมอกาย” สส. หยุดหาเสียงช่วยคุณตาวัย 70 ปีเป็นลม ขณะออกหาเสียง ด้าน “ณษกร” เพื่อไทยลุยตลาดชูนโยบายแก้วิกฤต

อ่างทอง - บรรยากาศหาเสียงเลือกตั้ง สส.อ่างทองคึกคัก โซเชียลแชร์คลิปน่าชื่นชม “หมอกาย” ผู้สมัครพรรคประชาชน หยุดช่วยปฐมพยาบาลคุณตาวัย 70 ปี เป็นลมริมถนน ขณะที่ “ณษกร” พรรคเพื่อไทย เดินตลาดอ่างทองขอคะแนนเสียง ชูนโยบายพรรคแก้ปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจ

วันนี้( 5 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและโลกออนไลน์เป็นวงกว้าง

โลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์น่าชื่นชม ขณะ นพ.ธโนดม โสขุมา หรือ “หมอกาย” ผู้สมัคร สส.อ่างทอง เขต 1 พรรคประชาชน หมายเลข 2 ลงพื้นที่หาเสียงในหมู่ที่ 3 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ก่อนพบคุณตาวัยประมาณ 70 ปี เป็นลมล้มทับรถจักรยานอยู่ริมถนน

ทีมงานหาเสียงที่ผ่านมาพอดีได้รับการขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน หมอกายจึงหยุดการหาเสียงและลงตรวจอาการทันที โดยให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตรวจพบว่าคุณตามีภาวะความดันโลหิตสูง พร้อมให้คำแนะนำและประสานนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างละเอียดต่อไป

ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ ได้มีการแชร์ต่อและแสดงความคิดเห็นชื่นชมในจิตสำนึกความเป็นแพทย์ของหมอกาย เป็นจำนวนมาก

ขณะเดียวกัน ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง นายณษกร เครือศิริ (ตุ้ม) ผู้สมัคร สส.อ่างทอง เขต 1 พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่บริเวณตลาดเกษตรสุวพันธุ์ พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน เพื่อขอคะแนนเสียงและแนะนำนโยบายของพรรค

นายณษกร กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่มุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาหลายด้าน พร้อมย้ำความเชื่อมั่นว่านโยบายของพรรคจะสามารถนำพาประชาชนออกจากวิกฤต และสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับลูกหลานในระยะยาว

บรรยากาศการหาเสียงในพื้นที่จังหวัดอ่างทองช่วงโค้งสุดท้าย จึงเป็นไปอย่างเข้มข้น ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่จับตาการตัดสินใจเลือกผู้แทนเข้าสภาอย่างใกล้ชิด










