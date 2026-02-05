เหตุสลด! หมาจรกระโจนกัดเด็ก 4 ขวบ เจ็บสาหัส เลือดอาบร่าง คาดหึงหวงหมาเพศเมียเพื่อนบ้าน

พระนครศรีอยุธยา - หมาจรลูกผสมบางแก้ว คาดหึงหวงหมาเพศเมียของเพื่อนบ้าน กระโจนเข้าทำร้ายเด็ก 4 ขวบ อย่างรุนแรง เจ็บสาหัส เลือดอาบร่าง
วันนี้( 5 ก.พ.) เกิดเหตุสลดหมาจรกระโจนกัดเด็กเล็กได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดช่วงเย็นที่ผ่านมา บริเวณบ้านเช่า ทางเข้าวัดไก่จ้น ใกล้เขื่อนพระราม 6 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้บาดเจ็บคือ “น้องภูมิ” เด็กชายวัย 4 ขวบ ถูกสุนัขจรจัดเพศผู้ ชาวบ้านเรียกว่า “ไอ้หลง” เป็นสุนัขลูกผสมบางแก้ว อายุประมาณ 3 ปี ซึ่งมักวนเวียนติดพันสุนัขเพศเมียชื่อ “นางกี้” ของเพื่อนบ้าน คาดเกิดอาการหึงหวง ก่อนกระโจนเข้าทำร้ายเด็กอย่างรุนแรง
จากการสอบถามเบื้องต้น ขณะเกิดเหตุเจ้าของสุนัขเพศเมียออกไปทำงานและได้ล่ามสุนัขไว้หน้าบ้าน ส่วนเด็กๆ กำลังเล่นกันอยู่บริเวณหน้าบ้านตามปกติ ก่อนที่สุนัขจรตัวดังกล่าวจะวิ่งเข้ามาจากข้างบ้านและกระโจนกัดน้องภูมิ โดยไม่ทันตั้งตัว
น้องภูมิ ถูกกัดเข้าที่ท้ายทอยซ้าย หัวไหล่ซ้าย รักแร้ซ้าย และบริเวณราวนมขวา มีรอยเขี้ยวจมลึกหลายแห่ง เลือดไหลอาบร่าง สร้างความแตกตื่นให้กับเด็กและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง
นายวัลลภ มโนดุลย์ อาสาสมัครกู้ภัยอยุธยา จุดท่าเรือ เข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลท่าเรือ แพทย์ต้องทำการเย็บบาดแผลหลายจุด เบื้องต้นเด็กยังมีสติและสามารถพูดได้
น้องภูมิ เล่าว่า ขณะกำลังเล่นกับเพื่อนๆ อยู่หน้าบ้าน อยู่ดีๆ สุนัขได้วิ่งเข้ามากัดโดยไม่ทันตั้งตัว จึงร้องเรียกให้ยายออกมาช่วยเหลือ
ด้าน นางเกศ สุริยงค์ อายุ 70 ปี ยายน้องภูมิ เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัว ได้ยินเสียงหลานกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด เมื่อออกมาดูพบว่าน้องภูมิถูกสุนัขกัดและสุนัขได้วิ่งหลบหนีไปแล้ว ยอมรับว่ารู้สึกกังวลอย่างมาก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีเด็กเล็กอาศัยอยู่หลายคน
ยายของน้องภูมิยังแสดงความกังวลว่า หลังจากสุนัขได้กลิ่นเลือดแล้ว อาจย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาดำเนินการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชนในพื้นที่อีก