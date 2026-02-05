xs
ผู้ว่าฯ นครปฐม นำทัพ Big Day ปลุกพลังประชาชน “8 ก.พ.นี้ อย่านอนหลับทับสิทธิ!”

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นครปฐม – ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนำขบวนกิจกรรม Big Day รณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และออกเสียงประชามติ พร้อมย้ำชัด “อนาคตประเทศอยู่ที่บัตรของประชาชน” ขอทุกคนออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

วันนี้( 5 ก.พ.) นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Day ภายใต้สโลแกน “สร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2 หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ที่ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม

นายสมยศ บุญทาน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ และนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐมจึงจัดกิจกรรม Big Day ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียง

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้ง การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ รวมถึงการชี้แจงข้อกฎหมายและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อสร้างความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตลาดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมแจกคู่มือประชาชนและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจขั้นตอนการใช้สิทธิอย่างถูกต้องในวันเลือกตั้ง











