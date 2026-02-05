อมยิ้มทั้งอำเภอ!หน.พรรคท้องที่ไทย แบกโลงหาเสียงชูนโยบาย “งานศพไม่เศร้าเขย่าได้”

นครสวรรค์ – สีสันหาเสียงเลือกตั้งโค้งสุดท้ายมาเต็ม จนอมยิ้มกันทั้งอำเภอ..หน.พรรคท้องที่ไทย พาทีมงานแบกโลงตระเวนออกหาเสียงตามตลาด ชูนโยบาย “งานศพไม่เศร้าเขย่าได้” ที่ทำให้ชนะเลือกตั้งเข้าสภาฯมาแล้ว บอกรอบนี้ถ้าเข้าวินพร้อมร่วมงานฝั่งรัฐบาล
วันนี้(5 ก.พ.69) ทั้งพ่อค้าแม่ขาย-คนเดินตลาดอำเภอท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ต่างพากันยิ้มกันทั้งตลาด เมื่อเห็นนายบัญชา เดชเจริญศิริกุล หัวหน้าพรรคท้องที่ไทย และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หมายเลข 14 พร้อมทีมผู้ช่วยหาเสียง ลงพื้นที่ตลาดเช้าและตลาดนัดเย็นในเขตอำเภอท่าตะโก โดยแบกโลงศพที่มีลวดลายพรหมสี่หน้า และสัญลักษณ์ลูกเต๋า “เอี่ยว 1 กับ 4” พร้อมให้ผู้ช่วยเขย่าโลงไปรอบตลาด
นายบัญชา เปิดเผยว่า รูปแบบการหาเสียงดังกล่าวต่อยอดจากแนวคิด “งานศพไม่เศร้าเขย่าได้” ซึ่งเคยใช้ในการรณรงค์ครั้งก่อนและได้รับการตอบรับจากชาวบ้านจนสามารถคว้าตำแหน่ง ส.ส. ได้สำเร็จ โดยมองว่าในวิถีชุมชนชนบท งานศพมักมีการละเล่นหรือกิจกรรมเพื่อคลายความเศร้า ทั้งไพ่และไฮโลในฐานะการอยู่เป็นเพื่อนศพ อย่างไรก็ตาม หากจะผลักดันเป็นนโยบายในทางปฏิบัติ จำเป็นต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบเวลาและวงเงินให้เหมาะสม
ขณะเดียวกัน นโยบายหลักของพรรคยังมุ่งช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะการประกันราคาข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เป็นธรรมแม้ในช่วงราคาผลผลิตตกต่ำ รวมถึงการผลักดันสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ดีขึ้น เพราะจากประสบการณ์ดำรงตำแหน่งกำนันยาวนานถึง 14 ปี เข้าใจบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นที่ต้องเป็นด่านหน้ารับปัญหาชาวบ้านมาโดยตลอด
นายบัญชา ยังระบุด้วยว่า หากได้รับความไว้วางใจให้กลับเข้าสภาอีกครั้ง จะขอทำงานในฝั่งรัฐบาลเพื่อให้สามารถผลักดันนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อนหน้านี้ เคยร่วมงานกับกลุ่มการเมืองภายใต้การนำของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก่อนจะแยกตัวหลังการยุบสภา และกลับมาลงสนามเลือกตั้งในนามหัวหน้าพรรคท้องที่ไทยอีกครั้ง.