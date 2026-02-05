ชาวจันทบุรี ร่วมร้องเพลงชาติดังกึกก้องในพิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาบนพื้นที่รูป U ประกาศชัดดินแดนไทย

จันทบุรี- ชาวจันทบุรี ร่วมร้องเพลงชาติดังกึกก้องในพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาบนพื้นที่รูป Uประกาศชัดดินแดนนี้คืออธิปไตยไทย ฉลองความสำเร็จเชื่อมแผ่นดินยเป็นถนนสายความมั่นคงชายแดนจันทบุรี
วันที่ (5 ก.พ.) นาวาเอกปรัชญา หาญเทียม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพานิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี , นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน และดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย -กัมพูชา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชาวจันทบุรี กว่า 500 คน ร่วมกันทำพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาพร้อมร่วมร้องเพลงชาติไทยกึกก้องบริเวณพื้นรูปตัวU ถนนยุทธศาสตร์เลียบชายแดน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อประกาศความรักชาติ ความสามัคคี แสดงสัญลักษณ์ นี่คือดินแดนอธิปไตยของไทย
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการทำงานต่อเนื่องจากแนวคิดของ นาวาเอก นพโรจน์ สิริปริยพงษ์ อดีตผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ที่ได้ตรวจพบว่าพื้นที่รูปตัวU มีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชา และมีลักษณะคล้ายถูกน้ำกัดเซาะ ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ผืนดินบริเวณดังกล่าวถูกตัดขาดออกจากกัน
จึงหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ในการเดินหน้าสร้างถนนยุทธศาสตร์เลียบชายแดน ระยะทาง 15 กิโลเมตรเชื่อมต่อพื้นที่รูปตัวU เพื่อซ่อมแซมและปรับฟื้นฟูสภาพให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม
และเมื่อถนนสายนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ จะถูกใช้เป็นเส้นทางลาดตระเวนและส่งกำลังบำรุงของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยเส้นทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวเริ่มจากฐานเนินผี ทอดยาวไปถึงฐานรูปตัวU รวมระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างนานกว่า 4 เดือน ท่ามกลางอุปสรรคมากมาย ทั้งสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาและหุบเหว รวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงฤดูฝน
อีกทั้งยังต้องมีการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อความปลอดภัย โดยภารกิจสำคัญคือการถมที่ดินเพื่อเชื่อมต่อผืนแผ่นดินที่ขาดหาย จนในวันนี้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในวันนี้จึงจัดพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ความสามัคคี และแสดงสัญลักษณ์นี่คือดินแดนอธิปไตยของไทย
สำหรับการดูแลรักษาถนนยุทธศาสตร์เลียบชายแดนไทย-กัมพูชาเส้นนี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลร่วมกันระหว่างหน่วยทหารในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ถนนสายประวัติศาสตร์ยังคงสภาพสมบูรณ์และใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคงของชาติต่อไป.