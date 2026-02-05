xs
xsm
sm
md
lg

ปชป.ก็โดน ศาลสั่งถอนชื่อ “ชาติชาย จันทร์สวย” ผู้สมัคร สส.เขต 10 อุดรฯ เคยต้องคดีโกงชาวบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

อุดรธานี-ศาลฎีกามีคำสั่งวันนี้ 5 ก.พ. 69 ถอนชื่อ “ชาติชาย จันทร์สวย” ผู้สมัคร ส.ส.อุดรฯ เขต 10 ปชป. เหตุขาดคุณสมบัติ เคยคดีฉ้อโกงประชาชน


อุดรธานี-ศาลฎีกามีคำสั่งวันนี้ 5 ก.พ. 69 ถอนชื่อ “ชาติชาย จันทร์สวย” ผู้สมัคร ส.ส.อุดรฯ เขต 10 ปชป. เหตุขาดคุณสมบัติ เคยโดนคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชน


วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2569) ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งตัดสิน ถอนชื่อ นายชาติชาย จันทร์สวย ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 10 พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 6 ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร หลังตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ศาลฎีกาพิจารณาประเด็นว่า ผู้คัดค้านเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ โดยอาศัยบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 98 (10) และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 42 (12) ซึ่งกำหนดห้ามบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


จากข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบ ปรากฏว่า นายชาติชาย จันทร์สวย เป็นบุคคลเดียวกับ จำเลยที่ 4 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2146/2552 ของศาลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่า ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรก ประกอบมาตรา 83 อันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

ศาลฎีกาเห็นว่า ผู้คัดค้านเข้าลักษณะบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย จึงมีคำสั่งให้ ถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดอุดรธานี พรรคประชาธิปัตย์ ตามคำร้อง

ปชป.ก็โดน ศาลสั่งถอนชื่อ “ชาติชาย จันทร์สวย” ผู้สมัคร สส.เขต 10 อุดรฯ เคยต้องคดีโกงชาวบ้าน
ปชป.ก็โดน ศาลสั่งถอนชื่อ “ชาติชาย จันทร์สวย” ผู้สมัคร สส.เขต 10 อุดรฯ เคยต้องคดีโกงชาวบ้าน
ปชป.ก็โดน ศาลสั่งถอนชื่อ “ชาติชาย จันทร์สวย” ผู้สมัคร สส.เขต 10 อุดรฯ เคยต้องคดีโกงชาวบ้าน
กำลังโหลดความคิดเห็น