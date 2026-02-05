ปชป.ก็โดน ศาลสั่งถอนชื่อ “ชาติชาย จันทร์สวย” ผู้สมัคร สส.เขต 10 อุดรฯ เคยต้องคดีโกงชาวบ้าน

อุดรธานี-ศาลฎีกามีคำสั่งวันนี้ 5 ก.พ. 69 ถอนชื่อ “ชาติชาย จันทร์สวย” ผู้สมัคร ส.ส.อุดรฯ เขต 10 ปชป. เหตุขาดคุณสมบัติ เคยคดีฉ้อโกงประชาชน
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2569) ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งตัดสิน ถอนชื่อ นายชาติชาย จันทร์สวย ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 10 พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 6 ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร หลังตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ศาลฎีกาพิจารณาประเด็นว่า ผู้คัดค้านเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ โดยอาศัยบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 98 (10) และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 42 (12) ซึ่งกำหนดห้ามบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จากข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบ ปรากฏว่า นายชาติชาย จันทร์สวย เป็นบุคคลเดียวกับ จำเลยที่ 4 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2146/2552 ของศาลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่า ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรก ประกอบมาตรา 83 อันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
ศาลฎีกาเห็นว่า ผู้คัดค้านเข้าลักษณะบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย จึงมีคำสั่งให้ ถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดอุดรธานี พรรคประชาธิปัตย์ ตามคำร้อง
