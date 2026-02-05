กงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่เป็นตัวแทนรัฐบาลจีนส่งมอบของขวัญตรุษจีนให้ชาวไทยเชื้อสายจีน ย้ำสัมพันธ์ไทย-จีนสุดแนบแน่น

เชียงใหม่ – กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรัฐบาลจีนมอบของขวัญให้ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเนื่องในเทศกาลตรุษจีน พร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์ไทย-จีนสุดแน่นแฟ้น ประหนึ่งญาติมิตรและหุ้นส่วนที่ดีที่ต่างสนับสนุนกันและกัน
วันนี้ (5 ก.พ. 69) ที่ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายเฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบชุดของขวัญ "อุ่นใจรัก" เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2026 ให้กับสมาคมชาวจีนโพ้นทะเล และสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวม 40 สมาคม โดยมี นายพีรพงศ์ เชิดสถิรกุล นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-จีน จังหวัดเชียงใหม่ และนายประสงค์ สุขขะนิวาสน์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ตลอดจนผู้นำชาวจีนโพ้นทะเล ตัวแทนสมาคม คณะครู นักเรียน และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี
โดยกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชาวจีนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติจีนและสืบสานแนวความคิดทางวัฒนธรรมของจีนในด้านสันติภาพ ความสามัคคี และความปรองดอง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทศกาลตรุษจีนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก และได้แพร่กระจายจากจีนไปสู่ทั่วโลก กลายเป็นสะพานเชื่อมใหม่สำหรับผู้คนจากทุกประเทศในการทำความเข้าใจจีน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอารยธรรมต่างๆ เมื่อถึงงานเทศกาลครั้งใด ก็ยิ่งคิดถึงญาติพี่น้องเป็นทวีคูณ
ทั้งนี้เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงเวลาแห่งการรวมญาติและการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้งของชาวจีนที่มีต่อญาติและบ้านเกิด ชาวจีนโพ้นทะเลจำนวนมากอาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย แม้จะพำนักอยู่ต่างประเทศ แต่พวกเขาก็ยังคงระลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนและติดตามความเจริญของประเทศอย่างใกล้ชิด ขณะที่รัฐบาลจีนก็ห่วงใยความเป็นอยู่และความปลอดภัยของชาวจีนโพ้นทะเลเช่นกัน และทุกปี ก่อนเทศกาลตรุษจีนจะมอบหมายให้สถานกงสุลใหญ่ส่งคำอวยพรจากใจจริงไปยังเพื่อนร่วมชาติในภาคเหนือของประเทศไทย
สำหรับปีนี้ สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งสำนักนายกรัฐมนตรีและสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลทั่วประเทศ ร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลประจำมณฑลยูนนาน และสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลประจำมณฑลยูนนาน ได้มอบ “ชุดของขวัญอุ่นใจรัก” ไปยังชาวจีนโพ้นทะเลในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งชุดของขวัญสีแดงสดแต่ละกล่องบรรจุจดหมายอวยพรปีใหม่ที่อบอุ่นใจกาแฟยูนนานเมล็ดเล็กหอมกรุ่น และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อันประณีตบรรจง ซึ่งเต็มไปด้วยความรักจากแผ่นดินแม่ โดยหวังว่าชุดของขวัญปีใหม่จากยูนนานเหล่านี้ จะเป็นกำลังใจให้แก่ชาวจีนโพ้นทะเลทุกคนและครอบครัว ได้ใช้เวลาช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างมีความสุข เป็นมงคลและรื่นเริงที่เต็มไปด้วยบรรยากาศปีใหม่จีนในภาคเหนือของประเทศไทย
นอกจากนี้กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า จีนและไทยเป็นญาติที่ดี มิตรสหายที่ดี และหุ้นส่วนที่ดี ที่ต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันและมีชะตากรรมร่วมกัน เมื่อไม่นานมานี้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้บรรลุความเห็นพ้องกันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนและไทย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกัน อีกทั้งการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 20 ได้เสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15 ซึ่งเปิดโอกาสใหม่ให้จีนกระชับความร่วมมือกับทุกประเทศ รวมถึงไทยในหลากหลายมิติ
โดยปัจจุบันจีนได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่เพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยแบบจีน และการสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกันก็ได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนาเช่นกัน เราหวังว่าพี่น้องชาวจีนทุกคนในประเทศไทยจะคว้าโอกาสในการพัฒนา ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตนเอง มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและมิตรภาพระหว่างประชาชนจีนและไทย และร่วมกันสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกันและภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรือง
อย่างไรตาม กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ จะยึดมั่นในหลักการทางการทูตที่รับใช้ประชาชนเสมอมา และจะยังคงให้บริการที่อบอุ่นใจและให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคล สิทธิ และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพี่น้องชาวจีนโพ้นทะเลของเรา ไม่ว่าท่านจะประสบกับความยากลำบากใดๆ ประเทศมาตุภูมิและสถานกงสุลใหญ่จะเป็นโล่กําบังที่แข็งแกร่งที่สุดเสมอ โอกาสนี้ ขออวยพรให้ชาวจีนโพ้นทะเลและเพื่อนมิตรมีความสุขในเทศกาลตรุษจีน มีสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุข และมีความสิริสวัสดิ์ สมความปรารถนาทุกประการในปีม้านี้