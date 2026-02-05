กาญจนบุรี – นอภ.บ่อพลอยลงพื้นที่เยี่ยมไร่อ้อย หนุน “คนบ่อพลอยไม่เผา” พบอุปสรรคแตน ต่อ ผึ้งต่อย จำเป็นต้องเผาเฉพาะจุด ย้ำคุมเข้มไม่ให้ลุกลาม
วันนี้ (5 ก.พ.) นายชวโรจน์ มากแก้ว นายอำเภอบ่อพลอย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่บ้านสลอบ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “คนบ่อพลอยไม่เผา เพื่อเรา เพื่อลูก เพื่อหลาน เพื่อโลก” ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และมลพิษทางอากาศ
นายอำเภอบ่อพลอย เปิดเผยว่า อำเภอบ่อพลอยมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยประมาณ 300,000 ไร่ โดยในปี 2569 ได้เน้นการประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริม “อ้อยสวยไม่เผา” ของโรงงานน้ำตาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกร่วมกันให้เกษตรกรตัดอ้อยสด ทั้งด้วยรถจักรและแรงงานคน ห้ามเผาอ้อยโดยเด็ดขาด ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จากการลงพื้นที่พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ยังพบอุปสรรคในบางแปลง เนื่องจากระหว่างการตัดอ้อย คนงานถูกแตน ผึ้ง และต่อต่อยจนได้รับบาดเจ็บ ทำให้บางกรณีจำเป็นต้องจุดไฟเผาทำลายรัง เพื่อความปลอดภัยของแรงงาน หากไม่ดำเนินการจะไม่สามารถตัดอ้อยต่อไปได้
นายชวโรจน์ได้กำชับว่า ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจุดไฟเพื่อทำลายรังแตน รังผึ้ง หรือรังต่อ จะต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยให้คนงานช่วยกันเฝ้าระวังเปลวไฟอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ไร่อ้อยใกล้เคียง
นอกจากนี้ ยังพบสาเหตุของไฟไหม้ไร่อ้อยจากไฟไหม้หญ้าริมถนนที่ลุกลามเข้าสู่แปลงเกษตร ซึ่งเป็นจุดที่ควบคุมได้ยาก อย่างไรก็ตาม เกษตรกรได้ให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้ สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดแนวชายป่า ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ พร้อมตั้งชุดเฝ้าระวังไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศในพื้นที่