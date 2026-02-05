รองผู้การจันทบุรี ตรวจสอบเหตุสารเคมีรั่วไหลในห้องเย็น อ.ท่าใหม่ กำชับเข้มมาตรการความปลอดภัย

จันทบุรี - รองผู้การจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุสารเคมีรั่วไหลภายในห้องเย็น เกาฟง ทำพนักงาน 8 คนหมดสติจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล ล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้ว ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียด
จากเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลภายในห้องเย็น บริษัทห้องเย็น เกาฟง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ม. 5 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้พนักงานหมดสติในที่เกิดเหตุ 8 ราย และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในทันทีนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (5 ก.พ.) พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพาณิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศรี ผกก.(สอบสวน) ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และร้อยเวร สภ.ท่าใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ จุดเกิดเหตุจนพบว่าสาเหตุเกิดจากการรั่วไหลของก๊าซไนโตรเจนออกมาจากอุปกรณ์ควบคุมวาล์วปิด-เปิดที่เกิดการชำรุด
ประกอบกับระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความผิดปกติไม่ทำงาน จึงทำให้ก๊าซรั่วไหลในช่วงเวลาพักกลางวัน ซึ่งโชคดีที่ขณะนั้นไม่มีพนักงานเฝ้าอยู่ กระทั่งกลับเข้ามาปฏิบัติงานในช่วงบ่าย จึงได้รับผลกระทบจากสารเคมีและหมดสติในที่เกิดเหตุ
โดยมีรายงานว่าขณะนี้พนักงานที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดพ้นขีดอันตรายแล้ว ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม พร้อมกำชับให้สถานประกอบการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.