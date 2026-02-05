กลุ่มรถดั้มสายบุญขนกากยางมะตอย ปูถนนท่าเส้น-ทมอดา อำนวยความสะดวกทหารแนวหน้า

ตราด -กลุ่มรถดั้มสายบุญบางปิด-บางกระดาน นำรถดั้ม 9 คันขนกากยางมะตอย 40 เที่ยว ปูถนนท่าเส้น-ทมอดา อำนวยความสะดวกทหารแนวหน้า ฐานปฏิบัติการท่าเส้นถึงทมอดา จ.ตราด ด้าน “บอย เอนเตอร์เทน” หนุนน้ำดื่ม 600 แพคช่วยทหารมีน้ำดื่มเพียงพอช่วงหน้าร้อน
วันนี้ ( 5 ก.พ.) น.ส. รสวรรณ โชติเสวตร์ ชาวบ้านอ่าวตาล อ.แหลมงอบ จ.ตราด ได่ร่วมกับทีมงานเสี่ยมะ และนิสิษฐ์การโยธา กลุ่มรถดั้มสายบุญ นำรถดั้ม 9 คันจากบ้านบางปิดและบ้านบางกระดาน ขนกากยางมะตอยจากหมวดทางหลวงแหลมกลัด แขวงทางหลวงตราด นำปูพื้นถนนบริเวณฐานท่าเส้นถึงฐานทมอดา ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจาก อบต.แหลมกลัด และเทศบาลตำบลชำราก
ทั้งนี้ภายหลังจากที่ทหารนาวิกโยธินตราด ได้เข้าควบคุมพื้นที่บริเวณกาสิโนทมอดา ได้สำเร็จเมื่อเดือน ธ.ค.2568 และได้ทำการ สถาปนาพื้นที่ความมั่นคง และวางกำลังทหารตรึงกำลังไว้ทุกจุดเพื่อรักษาแนวความมั่นคง แต่กลับพบว่าถนนรอยต่อจากฐานท่าเส้นถึงฐานบ้านทมอดา ระยะทางประมาณ 200 เมตร ซึ่งเป็นถนนลูกรัง มีฝุ่นจำนวนมากจนทำให้การเดินทางของกำลังพล ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ
“ทีมงานเสี่ยมะ” และนิสิษฐ์การโยธา จึงรวบรวมกลุ่มเพื่อนและรถดั้มช่วยขนกากยางมะตอย หมวดทางหลวงแหลมกลัด เพื่อสนับสนุนทหารแนวหน้าในการปฎิบัติหน้าที่ให้มีความปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดผู้ประกอบการเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายกันเอง
นอกจากนั้น “บอย ไนน์เอ็นเตอร์เทน" (BoyEntertain) หรือ ธิติพร จุติมานนท์ พิธีกรข่าวบันเทิงชื่อดัง ได้นำน้ำดื่มจำนวน 600 แพ็ค มามอบให้กับทหารนาวิกโยธินที่ปฏิบัติงานในพื้นที่แนวหน้าชายแดนตราด สืบเนื่องจากทหารมีความต้องการน้ำดื่มจำนวนมาก ซึ่งแม้ว่า หน่วยทหาร ได้จัดน้ำไว้ให้เพียงพอแล้วแต่เนื่องจากในช่วงนี้เป็นหน้าร้อนและสภาพอากาศร้อน จึงต้องช่วยเสริมน้ำดื่มให้กับกำลังพลแนวหน้า
ด้าน พันจ่าตรี รณชัย สีสดใส สังกัดนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้กล่าว ขอบคุณทีมงานรถดั้มที่ให้การสนับสนุนทำถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กำลัง รวมถึง “ บอย เอนเตอร์เทน” ที่สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 600 แพค พร้อมยืนยันว่า ทหารนาวิกโยธินตราด และทหารในสังกัดกองทัพเรือ ยังคงเฝ้าปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดนตราด ขอให้พี่น้องชาวตราดเชื่อมั่นในทหาร……