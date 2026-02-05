เลือกตั้งเขต 1 พิด’โลก ร้อน!ผู้สมัครพรรคส้มหอบหลักฐานแจ้งกกต.อ้างพรรคอื่นจ่ายซื้อเสียงรอบค่ายฯหัวละ 500

พิษณุโลก - สนามเลือกตั้งเขต 1 เมืองสองแควเดือด.."โฟล์ค"ผู้สมัครพรรคประชาชน รุดแจ้ง กกต. อ้างพรรคการเมืองอื่นจ่ายเงินซื้อเสียงหัวละ 500 บาทชุมชุนรอบค่ายทหาร
เมื่อเวลา 14.20 น.วันนี้ (5 ก.พ.69)นายณฐนน ชนะบูรณาศักดิ์ "โฟล์ค"ผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคประชาชน เบอร์ 5 เดินทางเข้าแจ้งสำนักงาน กกต.พิษณุโลก ว่า ชาวบ้านมาแจ้งว่ามีการซื้อเสียงของผู้สมัครบางเบอร์ในพิษณุโลกเขต 1 พื้นที่บริเวณค่ายทหารและชุมชนละแวกใกล้เคียง เป็นจำนวนเงินต่อหัว 500 บาท พร้อมแนบหลักฐานมาให้
ดังนั้นตนจึงนำหลักฐานที่ได้ แจ้งกับ กกต. จังหวัดพิษณุโลก ยื่นต่อพนักงานสืบสวนสอบสวนชำนาญการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นายโฟล์ค กล่าวอีกว่า ตอนนี้นำหลักฐานการซื้อเสียงที่ได้รับจากประชาชน ไปแจ้งเหตุการณ์ต่อเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก
แต่ยังไม่ประสงค์แจ้งความหรือฟ้องร้องให้เป็นคดีความ เนื่องจากยังมีประชาชนประสงค์แจ้งยื่นหลักฐานมาอีกจำนวนหนึ่ง จึงจะขอรวบรวมหลักฐานและไปแจ้งต่อ กกต. อีกครั้ง
ซึ่งหากใครพบเห็นการซื้อเสียงและเก็บหลักฐานได้ สามารถแจ้งไป เฟสบุ๊กเพจ: โฟล์ค ณฐชนน ชนะบูรณาศักดิ์ ได้ตลอด
“ตนยืนยัน รณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกันการกระทำเช่นนี้ สามารถเก็บหลักฐานและแจ้งเบาะแสไปยัง กกต.หรือตนได้ทันที”