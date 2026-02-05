(คลิป)โร่หอบหลักฐาน จี้กกต.เอาผิดซื้อสิทธิขายเสียงเขต 9 ขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ชาวบ้านในเขตเลือกตั้งที่ 9 ขอนแก่น หอบหลักฐานมอบให้กับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เอาผิด คนในคลิปฉาวที่มีการซื้อเสียงเลือกตั้งในพื้นที่เขต 9
จากกรณีโลกออนไลน์ แชร์คลิปหลุดช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง โดยคลิปดังกล่าวเป็นคลิปหญิงรายหนึ่ง แต่งกายมิดชิดด้วยเสื้อแขนยาว สวมหมวกและแมสก์ปิดบังใบหน้า นั่งอยู่ท่ามกลางชาวบ้านหลายคน ในมือมีกระดาษโพยรายชื่อและธนบัตรแบงก์ละ 500 บาทจำนวนหนึ่ง ก่อนจะนับแยกออกมา 2 ใบ และยื่นให้ชายที่อยู่ตรงหน้า ก่อนจะบอก “บัตรสีเขียวกาเบอร์ 2 เด้อค่ะ” ก่อนจะนับธนบัตรให้ชายคนเดิมอีก 2ใบ
ล่าสุดวันนี้ (5 ก.พ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นายสอิสร์ โบราณ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่เขต 9 จังหวัดขอนแก่น ได้นำหลักฐานเป็นคลิปที่มีการแจกเงินซื้อเสียง พร้อมหนังสือ มายื่นให้กับนายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เอาผิดกับคนในคลิปที่เกิดขึ้น เพราะสร้างความเสียชื่อ ให้กับคนในเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น
นายสอิสร์ โบราณ ผู้ร้องเรียน กล่าวว่าวันนี้มาร้องเรียน ให้กกต.ตรวจสอบ ในประเด็นการซื้อเสียงในพื้นที่เขต 9 เนื่องจากมีกลุ่มคนในพื้นที่เป็นตัวแทนของผู้สมัคร นำเสนอเงินให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งในคลิปมีการพูดคุยถึงตัวเลขจำนวนเงิน 1,000 บาท ให้กับชาวบ้าน มีหลักฐานชัดเจน ตนเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เป็นคนในพื้นที่ที่มีสิทธิเลือกตั้ง เห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมจึงมาแจ้งให้กับกกต.ขอนแก่น ตรวจสอบ ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ยอมรับว่าคลิปวีดีโอดังกล่าวเป็นคลิปจริง เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้
พร้อมยืนยันว่า ที่ตนเองนำเอกสารหลักฐานมายื่นให้ กกต.ตรวจสอบ ไม่ได้ต้องการดิสเครดิตใคร ไม่ได้กลั่นแกล้งใคร มาด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพียงแต่ทำตามหน้าที่ของพลเมืองที่เห็นคลิปแล้วไม่สบายใจ จึงอยากให้ กกต.ตรวจสอบ
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยอำเภอพล อำเภอแวงน้อย และอำเภอแวงใหญ่ มีผู้สมัครจำนวน 9 คน