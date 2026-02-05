อีกแล้ว!ช้างป่าทำร้ายชาวบ้านที่ชุมแพเจ็บสาหัส นายอำเภอระดมกำลังกว่า50นายผลักดันเข้าป่าลึก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ฝ่ายปกครองอำเภอชุมแพระดมกำลังกว่า 50 นาย เร่งผลักดันช้างป่า “สีดอพายุ”กลับเข้าป่าลึก หลังออกนอกเขตป่าหากินในพื้นที่เรือกสวยไร่นา ซ้ำยังทำร้ายชาวบ้านบาดเจ็บสาหัส ประกาศยกระดับพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(5ก.พ.)เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการผลักดันช้างป่าเพศผู้ ชื่อ “สีดอพายุ” หลังออกจากผืนป่าเข้ามาในพื้นที่รอยต่อหลายตำบลของอำเภอชุมแพ และก่อเหตุทำร้ายประชาชนได้รับบาดเจ็บ
ต่อมานางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอชุมแพ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และเจ้าหน้าที่สถานีดับไฟป่าชุมแพ รวมกำลังกว่า 50 นาย เข้าผลักดันช้างป่าดังกล่าว ซึ่งเข้ามาในพื้นที่ตำบลหนองเขียด และตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ ให้กลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 06.00 น. ของวันเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีประชาชนถูกช้างป่าทำร้าย บริเวณบ้านโคกงาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือ นายประสิทธิ์ ศรีพัน อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 56 หมู่ 3 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้บาดเจ็บมีอาการแน่นหน้าอก ปวดบริเวณขาทั้งสองข้าง แขนทั้งสองข้าง และมีบาดแผลที่เท้าซ้าย เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลชุมแพในทันที ระยะแรกอาการอยู่ในความดูแลของแพทย์ ต่อมาผลการตรวจอย่างละเอียดพบว่า ผู้บาดเจ็บมีกระดูกซี่โครงหักจำนวน 3 ซี่ และมีภาวะเลือดออกในสมอง โรงพยาบาลชุมแพจึงได้ดำเนินการส่งตัวด่วน (Refer) ไปยังโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้แพทย์เฉพาะทางดูแลรักษาอย่างเร่งด่วน
ภายหลังเกิดเหตุ นางสาวอ้อยใจ นายอำเภอชุมแพ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามอาการผู้บาดเจ็บ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือในหลายด้าน ได้แก่ การประสานงานกับโรงพยาบาลจังหวัดเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด การมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเข้าดูแลและเยียวยาครอบครัวผู้บาดเจ็บในเบื้องต้น รวมถึงการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัย โดยประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็น “พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด” เนื่องจากช้างป่ามีพฤติกรรมดุร้าย
ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกพื้นที่ เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง และให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติเมื่อเผชิญหน้าช้างป่า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ต่อมาในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ติดตาม เฝ้าระวังช้างป่าสีดอ พายุ อย่างต่อเนื่อง หลังพบว่าช้างได้เข้าหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าอ้อย พื้นที่บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้เฝ้าระวัง และหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเสี่ยง เพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมในการผลักดันช้างป่ากลับเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านต่อไป