“พท.-ภท.”คู่ชิงดำเขต4 บุรีรัมย์ ลุยเคาะประตูบ้าน-ปราศรัยย่อยขอคะแนนโค้งสุดท้าย เพื่อไทยหวังปักธงแรกถิ่น‘เนวิน’

บุรีรัมย์- “พรรษศรณ์” ผู้สมัคร ส.ส. เพื่อไทย เขต 4 บุรีรัมย์ ลุยเดินเคาะประตูบ้าน สลับขึ้นรถแห่ขอคะแนนโค้งสุดท้ายแบบปูพรม หวังปักธงในเขตนี้ไม่หวั่นฐานเสียงบ้านใหญ่ “เนวิน” เชื่อมั่นนโยบายพรรคจะได้รับความไว้วางใจจาก ปชช. ด้าน “ชนกันต์ ทิมาตฤกะ” คู่แข่งจากภูมิใจไทย แม้เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ แต่มีดีกรีเป็นลูกชาย ส.ส.แชมป์เก่า อดีต สส.หลายสมัย ที่มีฐานเสียงแน่น เปิดปราศรัยย่อยอ้อนขอคะแนน คึกคักไม่แพ้กัน
วันนี้ (5 ก.พ.69) นายพรรษศรณ์ สาครเสถียร หรือ (กรณ์) ผู้สมัคร ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 4 บุรีรัมย์ หมายเลข 5 พรรคเพื่อไทย (พท.) พร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่เดินขอคะแนนแบบเคาะประตูบ้าน สลับขึ้นรถแห่หาเสียง ตามถนนในหมู่บ้าน ตำบล ในพื้นที่อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ เพื่อแนะนำตัวและนโยบายต่างๆ ของพรรค อาทิ ประกันกำไรพืชผลการเกษตร 30 เปอร์เซ็นต์ , คืนที่ดินให้ประชาชน , คูปองซื้อปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ , บัญชีเงินฝากเด็กแรกเกิด 3,000 บาท/ปี , หวยเกษียณ , เรียนได้งบ จบได้งาน , ล้างหนี้ประชาชน ปราบยาเสพติด และ ปราบสแกมเมอร์ไม่จบ ไม่เลิก เพื่อขอคะแนนจากพี่น้องประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างเข้มข้น ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
นายพรรษศรณ์ สาครเสถียร ผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 บุรีรัมย์ พรรคเพื่อไทย บอกว่า โค้งสุดท้ายจะเน้นเดินเคาะประตูบ้านเพื่อแนะนำตัว และนโยบายพรรค ซึ่งส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนก็จะออกไปทำไร่ทำนา พยายามจะเดินให้ครบทุกหมู่บ้าน จากการลงพื้นที่ได้สอบถามน้องคนหนึ่งว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร น้องตอบว่าอยากเป็นชาวนา ก็รู้สึกมีพลังที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนในการพัฒนาพื้นที่ ให้ชาวบ้าน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตนเชื่อมั่นในตัว ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย และนโยบายของพรรค ว่าจะสามารถนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้ ส่วนตัวเชื่อว่าผู้สมัครทุกท่านมีความหวังดีต่อประเทศชาติ ตนในฐานะผู้สมัครฯ ก็ขอโอกาสจากพี่น้องประชาชน เลือกเข้าไปเป็นผู้แทนในสภาฯ เพื่อจะได้นำนโยบายต่างๆ มาพัฒนาบ้านเมืองและดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
แม้คนจะมองว่าสนามเลือกตั้งที่บุรีรัมย์ มีเจ้าถิ่นหรือบ้านใหญ่ แต่จริงแล้วตนมองว่าทุกคนอาสาจะเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน ก็ต้องสู้กันด้วยนโยบาย แล้วประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะมอบความไว้วางใจให้ใคร พรรคไหน ส่วนตัวไม่ได้หนักใจหรือกังวลอะไร และมั่นใจว่าจะสามารถปักธงในเขตนี้ได้
ขณะที่ นายชนกันต์ ทิมาตฤกะ หรือ “ภูมิ” ผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 บุรีรัมย์ หมายเลข 3 พรรคภูมิใจไทย (ภท.) บุตรชาย นายรังสิกร ทิมาตฤกะ อดีต สส.บุรีรัมย์ หลายสมัย เจ้าของพื้นที่เดิม ได้จัดเวทีปราศรัยย่อย ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก พร้อมเดินทักทายพี่น้องประชาชน ที่มาฟังการปราศรัย เพื่อแนะนำตัว และแจกแผ่นพับหาเสียงนโยบายพรรคภูมิใจไทย โดยมี นายรังสิกร ทิมาตฤกะ อดีต สส.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบิดาที่ลงสมัคร ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ ได้มาช่วยปราศรัยหาเสียงให้กับ นายชนกันต์ บุตรชายด้วย ซึ่งประชาชนในเขตพื้นที่ อ.สตึก อ.แคนดง อ.บ้านด่าน สนใจมาร่วมรับฟังการปราศรัยประมาณ 2,000 คน
นายชนกันต์ ได้กล่าวปราศรัยชูนโยบายในด้านต่างๆของ พรรคภูมิใจไทย เช่น โครงการคนละครึ่งพลัส สวัสดิการให้ครอบคลุมปู่ ย่า ตายาย ทั้งระบบเต็มจำนวน นโยบายรั้วชายแดนและบาร์เตอร์เทรด เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มีราคาที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะนโยบายการแก้ปัญหาชายแดน สร้างรั้วกั้นเขตแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งหากพรรคภูมิใจไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาล ก็จะแก้ปัญหาพิพาทชายแดนให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทั้งยังป้องกันสแกมเมอร์ ภัยยาเสพติดที่มีการลักลอบเข้ามาในประเทศ ป้องกันสินค้าหนีภาษี และการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนที่มาร่วมฟังการปราศรัย ต่างปรบมือถูกใจเพราะต่างอยากให้จบจะได้ใช้ชีวิตเป็นปกติสุข จึงขอให้พี่น้องปะชาชน กาพรรคภูมิใจไทย 2 ใบ เลือกทั้งคนละพรรค
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อ.สตึก , แคนดง และ อ.บ้านด่าน (เฉพาะ ต.โนนขวาง และ ต.วังเหนือ) มีผู้สมัคร 7 คน เขตนี้แชมป์เก่า คือ นายรังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ หลายสมัย คราวนี้ไม่ลงเขต ขยับไปลงบัญชีรายชื่อ จึงส่ง นายชนกันต์ ทิมาตฤกะ หรือภูมิ บุตรชาย ลงสมัครแทน ถือ เป็นนักการเมืองหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ลงพื้นที่ติดตามผู้เป็นพ่อมาอย่างต่อเนื่อง
การเลือกตั้งครั้งนี้ จึงเป็นที่คาดหมายว่า นายชนกันต์ จะคว้าเก้าอี้ ส.ส.สมัยแรก เพราะมีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ให้การสนับสนุน มีฐานคะแนนของผู้เป็นพ่อเกือบเต็มพื้นที่ ทั้งยังขยันลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน