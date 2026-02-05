“สุทิน” ลุยหาเสียงช่วยผู้สมัครเขต 5 เมืองน้ำดำทิ้งทวนก่อนหย่อนบัตร 8 ก.พ.นี้

กาฬสินธุ์ - พรรคเพื่อไทยปิดเวทีหาเสียงโค้งสุดท้าย พร้อมแก้ไขปัญหาประเทศทุกปัญหา “เพื่อไทยทำได้” จัดเต็มเวทีสุดท้าย ช่วย “ตั้ม” ทินพล ศรีธเรศ ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 เบอร์ 1 ป้องกันแชมป์อีกสมัย ปลุกกระแสกาคะแนนให้พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์ ได้ “อ.เชน” ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33
ที่ลานอเนกประสงค์ข้างลำน้ำปาว เขตเทศบาลตำบลกมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย นำโดย นายสุทิน คลังแสง อดีต รมว.กลาโหม นายนิคม บุญวิเศษ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ เปิดเวทีปราศรัยหาเสียงโค้งสุดท้าย ช่วยนายทินพล ศรีธเรศ หรือตั้ม ผู้สมัคร ส.ส.ระบบแบ่งเขต เบอร์ 1 พรรคเพื่อไทย กาฬสินธุ์ เขต 5 โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ผู้สมัคร ส.ส.ระบบแบ่งเขต เบอร์ 6 พรรคเพื่อไทย กาฬสินธุ์ เขต 1, นางบุญรื่น ศรีธเรศ อดีต รมช.ศึกษาธิการ, นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ขึ้นเวทีหาเสียง พบปะพี่น้องประชาชน ท่ามกลางเสียงปรบมือต้อนรับและให้กำลังใจอย่างอบอุ่นจากพี่น้องประชาชนชาว อ.กมลาไสย ที่เดินทางมาร่วมรับฟังการปราศรัยเป็นจำนวนมาก
ในการปราศรัย แกนนำพรรคเพื่อไทย และผู้สมัคร ส.ส.ได้สลับกันขึ้นเวทีปราศรัย โดยเน้นย้ำผลงานพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมา รวมทั้งนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่จะได้ขับเคลื่อนตลอดมาตั้งแต่ยุคไทยรักไทย เช่น นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค, นโยบายปราบปรามยาเสพติด, นโยบาย 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์, และกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน 1 ล้านบาท เป็นต้น ที่ล้วนแต่เป็นโครงการที่ดี มีการต่อยอดและขยายผลเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบัน สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนถึงปัจจุบัน
นายสุทิน คลังแสง อดีต รมว.กลาโหม กล่าวว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายและก่อนถึงวันเลือกตั้งอีก 2 วันข้างหน้า ทางพรรคเพื่อไทยและผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทยได้เร่งหาเสียงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อบอกกล่าวและเน้นย้ำนโยบายดีๆ ของพรรคเพื่อไทยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ และเป็นทางเลือกให้ตัดสินใจลงคะแนน ซึ่งทุกนโยบายที่พรรคเพื่อไทยจะนำมาขับเคลื่อนหลายนโยบาย เช่น ยกระดับประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูง นโยบายแก้ปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ ทั้งการพักหนี้เกษตรกร การดูแลหนี้นอกระบบ นโยบายปลดหนี้ผู้สูงอายุ และนโยบายอื่นๆ ที่ล้วนแต่เป็นนโยบายที่โดนใจ เหมือนเกาถูกที่คัน ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข พรรคเพื่อไทยทำได้
ด้านนายทินพล ศรีธเรศ ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 อดีต สส.กาฬสินธุ์ เขต 5 ได้กล่าวขอโอกาสกับพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ เขต 5 ทั้ง 5 อำเภอประกอบด้วย อ.กมลาไสย, อ.ห้วยผึ้ง, อ.นามน, อ.ดอนจาน และ อ.ร่องคำ เพื่อกลับมารับใช้อีกสมัย โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะสะท้อนทุกปัญหาในพื้นที่ไปเสนอต่อสภาเพื่อนำมาสู่การแก้ไข โดยเฉพาะในส่วนของการแก้ไขปัญหาปากท้องให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีความสุขทุกคนทุกครัวเรือน ในการปิดเวทีหาเสียงโค้งสุดท้ายวันนี้
จึงกราบขอคะแนนความสงสารจากพี่น้องประชาชน เพื่อปักธงเพื่อไทยกาฬสินธุ์ เขต 5 เลือกทั้งคนทั้งพรรคเพื่อไทย เพื่อให้กาฬสินธุ์แลนด์สไลด์ทั้ง 6 เขต และได้ “อ.เชน” นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดทนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 ของพรรคเพื่อไทย ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 ของประเทศไทย เพื่อเข้าไปบริหารประเทศ และแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชน ตามนโยบายที่ใช้ในการหาเสียง
ทั้งนี้ บรรยากาศการหาเสียงปิดเวทีโค้งสุดท้ายเป็นไปด้วยความคึกคัก ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องประชาชนอย่างอบอุ่น เช่นเคย โดยได้รับทั้งเสียงปรบมือให้กำลังใจเกรียวกราว พร้อมส่งเสียงเชียร์ เขต 5 กาคะแนนให้ “ตั้ม” ทินพล ศรีธเรศ เบอร์ 1 และกาคะแนนให้พรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 ให้ “อ.เชน” นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ดังกระหึ่มทั่วบริเวณจัดเวทีปราศรัยดังกล่าว