อดีตนายก อบจ.แปดริ้ว 4สมัยมั่นใจผู้สมัคร ส.ส.พรรคกล้าธรรม ที่ตนเองสนับสนุนคว้าได้ 3 เก้าอี้ ส่วนกรณีถูกสาดโคลนไม่สนใจ

ฉะเชิงเทรา- "นายกไก่"อดีตนาย อบจ.ฉะเชิงเทรา 4 สมัย ไม่สนถูกปราศรัยสาดโคลนใส่ถี่ยิบมั่นใจคว้าได้ 3 ที่นั่ง ส.ส.แปดริ้ว ในนามพรรคกล้าธรรม ได้แบบสบาย มั่นในผลงานเก่ากว่า 20 ปีช่วยมัดใจประชาชน
วันนี้ ( 5 ก.พ.) นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ หรือนายกฯไก่ อดีตนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา 4 สมัยพ่วงวาระพิเศษ คสช. รวม 21 ปี แกนนำหลักของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ฉะเชิงเทรา ในนามพรรคกล้าธรรม เผยถึงการหาปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ ใน จ.ฉะเชิงเทรา ช่วงโค้งสุดท้ายที่ส่วนใหญ่มักเป็นการปราศรัยแบบสาดโคลนใส่กัน และตนเอง ก็ถูกปราศรัยพาดพิงบนเวทีเช่นกัน
โดยเฉพาะการโจมตีว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทา ที่ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง แต่ยอมรับว่าตนเองเป็นคนชอบดูมวยจริงและไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสีย
พร้อมกล่าวว่า ตนเองมีความมั่นใจว่าผู้สมัครในทีมที่ให้การสนับสนุนรวม 3 เขตเลือกตั้ง คือ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ผู้สมัครหมายเลข 4 ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ,นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ผู้สมัครหมายเลข 4 ในเขตเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งเป็นบุตรชายของตนเอง และเขตเลือกตั้งที่ 4 จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ผู้สมัครหมายเลข 4 จะได้รับการสนับสนุจจากชาวแปดริ้วอย่างแน่นอน
ส่วนในเขตเลือกตั้งที่ 1 ที่มีนายฐาปกรณ์ เกิดพิทักษ์ ผู้สมัครหมายเลข 6 นั้นต้องยอมให้แก่บ้านใหญ่อีกหลัง ของพรรคการเมืองอื่นไป
นายกิตติ กล่าวต่อว่า สิ่งที่เชื่อว่าจะมัดใจประชาชนให้เลือกคนที่ตนเองให้การสนับสนุนให้เป็น ส.ส.ฉะชิงเทรา ทั้ง 3 เขตเลือกตั้งเกิดจากผลงานที่ตนเองได้เคยดูแลประชาชนมาโดยตลอด และทำงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากถึงกว่า 20 ปี เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็น นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา
อีกทั้งขณะนี้ยังได้เดินทำคะแนนด้วยการลงพื้นที่พร้อมกับบุตรชาย “นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์” โดยตลอด