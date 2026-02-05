เผยไทม์ไลน์ ตร.-ปกครองแพร่สกัดยานรกวันเดียวจากตีหนึ่ง-9 โมง 32 กระสอบ กว่า 8 ล้านเม็ด

แพร่ - เปิดไทม์ไลน์ตำรวจ-ฝ่ายปกครองแพร่ สกัดจับ/ยึดยานรกวันเดียวตั้งแต่ตีหนึ่งเศษ-9 โมงเช้า รวมหลายล็อต เบ็ดเสร็จ 32 กระสอบ ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านเม็ด คาดขบวนการขนยารู้แกวถูก จนท.สกัดพากันแยกย้ายทิ้ง/ซ่อนยาบ้าก่อนหนี แต่เจอจับได้ 3 รอด 2
ความคืบหน้ากรณีนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผวจ.แพร่/ผอ.ศอ.ปส.จ.แพร่ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รอง ผวจ./รอง ผอ.ศอ.ปส.จ.แพร่ พล.ต.ต.พงษ์เดช คำใจสู้ ผบก.ภ.แพร่ นายสมชาย อำพันกาญจน์ ปลัดจังหวัดแพร่/เลขานุการ ศอ.ปส.จ.แพร่ นายประจักร์ จินดาจำรูญ นายอำเภอเด่นชัย/ผอ.ศป.ปส.อ.เด่นชัย สั่งการให้ นายธรรมนูญ กาญจนครุฑ ป้องกันจังหวัดแพร่/ผช.เลขานุการ ศอ.ปส.จ.แพร่ นายอนุวัฒน์ สาน้ำอ่าง ผช.ป้องกันจังหวัดแพร่ นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ์ ปลัดอำเภอเด่นชัย พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ฉก.หม้อห้อม (ร้อย.บก.บร.) และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเด่นชัย ฉก.ไพลิน (ร้อย.อส.อ.เด่นชัย 6) บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ตำรวจ สภ.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย และ สภ.เด่นชัย ร่วมกันจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ 4 ก.พ. 69 วันเดียวหลายล็อต ประกอบด้วย
เวลาประมาณ 01.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยไร่ได้ติดตามรถยนต์ต้องสงสัย ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว แผ่นป้ายทะเบียน ขท 8921 เชียงราย ในพื้นที่บ้านน้ำแรม ม.4 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ตรวจค้นภายในรถยนต์พบยาบ้า จำนวน 6 กระสอบ ประมาณ 1,500,000 เม็ด แต่คนขับรถยนต์ดังกล่าวได้หลบหนีไป
ถัดมาเวลาประมาณ 02.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาพูนได้ทำการสกัดจับรถยนต์ผู้ต้องหาเป็นชาย จำนวน 1 คน อายุ 25 ปี พร้อมรถยนต์กระบะยี่ห้อ Toyota สีเทาดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 1 คัน
เวลาประมาณ 07.00 น. ได้มีชาวบ้าน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ แจ้งว่าพบสิ่งของต้องสงสัย จึงได้ไปตรวจสอบพบของกลางยาบ้า จำนวน 6 กระสอบ ประมาณ 1,500,000 เม็ด
และเวลาประมาณ 09.00 น. ขณะที่กำลังปิดล้อมพื้นที่เพื่อทำการขยายผลได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าบริเวณสันอ่างเก็บน้ำแม่ตาลแล้งทางขึ้นสถานีทวนสัญญาณช่อง 5 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ พบสิ่งของต้องสงสัย
เมื่อไปตรวจสอบพบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าจำนวน 20 กระสอบ ประมาณ 5,000,000 เม็ด ต่อมาได้จับกุมผู้ต้องหาเพศชาย จำนวน 2 คน ในพื้นที่ จ.ลำปาง
รวมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) จำนวนรวมทั้งสิ้น 32 กระสอบ ประมาณ 8,000,000 เม็ด ผู้ต้องหา เพศชาย จำนวน 3 คน หลบหนี 2 คน
เบื้องต้นสันนิษฐานว่ายาเสพติดได้มีการลำเลียงมาเป็นขบวนการเพื่อเข้าพื้นที่ตอนใน เมื่อเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ จึงแยกย้ายกันหลบหนีและนำของกลางมาทิ้งไว้ซึ่งถูกตรวจพบตามสถานที่ดังกล่าว
ล่าสุดได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เด่นชัย เพื่อขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป