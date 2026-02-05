“กุลวลี นพอมรบดี” ภท. ลุยโค้งสุดท้ายเลือกตั้งราชบุรี เขต 1 เปิดเวทีใหญ่ขออาสาทำงานต่อสมัยที่ 3 ชูสโลแกนไม่ทิ้งพื้นที่ ไม่หนีปัญหา

ราชบุรี – “กุลวลี นพอมรบดี” แชมป์เก่า ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคภูมิใจไทย เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ เดินหน้าขอแรงสนับสนุนประชาชน กลับมาทำหน้าที่ผู้แทนสมัยที่ 3 พร้อมชูนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต และผลักดัน “Unseen ราชบุรี” สร้างเศรษฐกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
วันนี้ ( 5 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 1 ช่วงโค้งสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักและเข้มข้น โดยผู้สมัครจากทั้ง 5 พรรคการเมือง เร่งลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างใกล้ชิด ทั้งการเดินเท้าเคาะประตูบ้าน ขี่รถจักรยานยนต์เข้าชุมชน รวมถึงการจัดเวทีปราศรัยครอบคลุมทุกตำบล สะท้อนถึงการแข่งขันทางการเมืองที่ดุเดือดและการตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่
ด้าน น.ส.กุลวลี นพอมรบดี (แคมป์) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 1 สองสมัย ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดเวทีปราศรัยใหญ่และลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเดินสายเข้าทุกชุมชนเพื่อขอคะแนนเสียง อาสากลับมาทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรอีกครั้งเป็นสมัยที่ 3 ภายใต้สโลแกน “ไม่ทิ้งพื้นที่ ไม่หนีปัญหา ขออาสาทำงานต่อ” ท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในหลายพื้นที่
น.ส.กุลวลี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ยึดหลักการทำงานเชิงพื้นที่ รับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรง พร้อมประสานการทำงานร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร จนสามารถผลักดันการแก้ไขปัญหาและโครงการพัฒนาหลายด้านที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
พร้อมยืนยันว่า หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอีกครั้ง จะเดินหน้าสานต่อการพัฒนาจังหวัดราชบุรีอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การขยายระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและสะพาน เพื่อลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและเพิ่มความสะดวกในการคมนาคม ควบคู่กับการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา การท่องเที่ยว ศาสนา และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าผลักดันจังหวัดราชบุรีให้ก้าวสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองท่องเที่ยวศักยภาพสูง ภายใต้แนวคิด “Unseen ราชบุรี” เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน และสร้างงานอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดย น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคภูมิใจไทย ขอแรงสนับสนุนจากประชาชน เพื่อกลับมาทำหน้าที่ผู้แทน สานต่อภารกิจการพัฒนา และขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีให้เติบโตอย่างมั่นคงในทุกมิติ