กกต.เชียงใหม่จัดกิจกรรม"Big Day"รณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้งเชิญชวนคนออกมาใช้สิทธิ8ก.พ.69 ตั้งเป้าอย่างต่ำ83%

เชียงใหม่ - กกต.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์โค้งสุดท้าย กระตุ้นและเชิญชวนประชาชนให้พร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ.69 ตั้งเป้าหมายมีผู้ออกมาใช้สิทธิเกินร้อยละ 83 หรือไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านคน
วันนี้ (5 ก.พ. 69) ที่ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป จังหวัดเชียงใหม่ (Big Day) เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเตือน และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง รวมทั้งพิษภัยของการซื้อสิทธิขายเสียง โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้ง กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้กิจกรรมในงานนั้น นายรัฐพลและนายเลิศวิโรจน์ พร้อมด้วยนายนพดล ได้ร่วมกันหย่อนบัตรเลือกตั้ง ทั้ง 3 ใบ ลงหีบบัตรเลือกตั้ง 3 หีบประกอบด้วย บัตรสีเขียว คือบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามด้วยบัตรสีชมพู คือบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และบัตรสีเหลือง คือบัตรออกเสียงประชามติ เพื่อเป็นการเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ จากนั้นได้ทำการปล่อยแถวขบวนรณรงค์ออกจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เคลื่อนไปตามถนนพระปกเกล้า เลี้ยวซ้ายผ่านถนนราชดำเนิน มุ่งหน้าสู่ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อออกประชาสัมพันธ์รณรงค์กิจกรรมโค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ (Big Day) ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 ก.พ.69
สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่มีการออกเสียงเลือกตั้งและการลงประชามติ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้นกว่า 1.35 ล้านคน มากกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนในปี 2566 กว่า 26,000 คน ซึ่งในส่วนที่เพิ่มมานี้ คือ กลุ่ม New Voter หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก โดยจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าให้มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 83 คือ อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านคน ส่วนบัตรเสียต้องไม่เกินร้อยละ 3 คือ ต้องไม่เกิน 3 หมื่นใบ ซึ่งทาง กกต.เชียงใหม่ คาดว่าการนับคะแนนในแต่ละหน่วยจะแล้วเสร็จในช่วงเวลา 19.00 และจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น.