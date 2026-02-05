ชัยนาทเปิดฉาก “บิ๊กเดย์” รณรงค์เลือกตั้งประชามติ ตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิ์ทะลุ 60% เดินสายตลาดชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตประเทศ

ชัยนาท – ผู้ว่าฯ ชัยนาท นำปล่อยแถวกิจกรรมรณรงค์ “บิ๊กเดย์” เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและลงประชามติ พร้อมจำลองหย่อนบัตรเลือกตั้งเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นกิจกรรม ด้าน กกต.ชัยนาท ตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า 60% พร้อมวางมาตรการเข้มป้องกันทุจริต มุ่งลดบัตรเสียให้มากที่สุด
วันนี้( 5 ก.พ.) นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกิจกรรมรณรงค์ “บิ๊กเดย์” ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดชัยนาท เพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและร่วมลงประชามติ ที่สนามกีฬาหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้ร่วมจำลองการหย่อนบัตรเลือกตั้ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการรณรงค์ ก่อนที่ขบวนประชาสัมพันธ์จะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองชัยนาท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินรณรงค์ พร้อมแจกถุงผ้า ป้ายประชาสัมพันธ์ และเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่ประชาชนตลอดสองข้างทาง รวมทั้งพูดคุยเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด เพื่อให้คะแนนเสียงของจังหวัดชัยนาทสะท้อนความต้องการของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ด้าน กกต.จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งเป้าหมายให้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 พร้อมมุ่งเน้นการลดจำนวนบัตรเสียให้น้อยลง โดยได้วางมาตรการป้องกันการทุจริตเลือกตั้งอย่างเข้มงวด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ตามแนวทางการดำเนินงานของ กกต.
อย่างไรก็ตาม การรณรงค์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ระบุว่าทราบกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งจะเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. และยืนยันว่าจะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างแน่นอน