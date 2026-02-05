พ่อเมืองเลย นำทุกภาคส่วน ร่วมทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ภูสะนาว

เลย-ผู้ว่าฯเลย เป็นประธานพิธีปล่อยกำลังพลทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ภูสะนาว อ.เมืองเลย รับมือปัญหาไฟป่า ทั้งป้องกันเกิดไฟป่าช่วงหน้าแล้ง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังไฟป่า งดเผาในที่โล่ง และร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วน ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีปล่อยกำลังพล จัดทำแนวป้องกันไฟป่าเพื่อเตรียมความพร้อม วางแผนรับมือ และแก้ปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเลย โดยเน้นการป้องกันเชิงรุก ลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง
มีนายประชา แสนกลาง นายอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยพ.ต.ท.คูณทัต วีระศักดิกุล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือ อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่ง และร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเลย
ทั้งนี้การจัดทำแนวป้องกันไฟป่าเป็นมาตรการ สำคัญในการสกัดกั้นไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ป่า ชุมชน และพื้นที่การเกษตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของประชาชนตลอดจนก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)