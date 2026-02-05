(คลิป)คลิปว่อนแจกเงินซื้อเสียง อ.พล ขอนแก่น เขต 9 กกต.สั่งชุดสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ว่อนโซเชียล คลิปหัวคะแนนแจกเงินซื้อเสียง เลือกผู้สมัคร สส. หมายเลข 2 เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 9 อ.พล จ.ขอนแก่น ด้าน ผอ.กกต.หลังเห็นคลิป สั่งชุดสอบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
วันนี้(5 ก.พ.) นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปแจกเงินซื้อเสียง หัวละ 1,000 ในจังหวัดขอนแก่นของหัวคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. ว่า ขณะนี้ทาง กกต.ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและได้มอบหมายให้ชุดสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน กกต.จังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงแล้วเช่นกัน เบื้องต้น คลิปดังกล่าวเกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งที่ 9 อ.พล
อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาร้องฯ ทั้งนี้ต้องมีการตรวจสอบที่มาที่ไปของคลิปดังกล่าวว่าใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีจุดประสงค์อย่างไร ขอเวลาตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อน เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวน และแม้จะไม่มีผู้ร้อง แต่จากหลักฐานที่พบทั้งภาพและเสียง ก็เป็นหน้าที่ของกกต.อยู่แล้ว เพราะการซื้อเสียงเป็น มีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง มีโทษทางจำคุกและปรับ
นายวัชระ ได้กล่าวฝากแจ้งเตือนถึงผู้ที่คิดจะกระทำการความผิด โดยเฉพาะทางผู้สมัครทุกคน ให้พึงระมัดระวังในเรื่องการกระทำที่เข้าข่ายในเรื่องการให้ ทั้งเงิน และสิ่งของ รวมถึงพี่น้องประชาชน ไม่ควรเรียกรับเงินทอง หรือผลประโยชน์ใดๆที่เป็นการกระทำฝ่าฝืนกฏหมายเลือกตั้ง เพราะการให้ การรับ จะมีความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับ
“ ขณะนี้ กกต. จ.ขอนแก่น มีเรื่องร้องเรียนที่รับเรื่องไว้ มีที่เขตเลือกตั้งที่ 5 หนึ่งเรื่อง เป็นกรณีการกระทำความผิดในเรื่องของการให้ การบริจาคเงิน ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นกัน”นายวัชระกล่าว