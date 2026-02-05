สลด!คาดคนขับหลับใน 6 ล้อตกร่องสะพานกลับรถคลองขลุง เทกระจาดส้มหลายตัน-หนุ่มฝางดับ

กำแพงเพชร - อุทาหรณ์สลด..คาดโชเฟอร์ขับรถ 6 ล้อทะเบียนเชียงใหม่ขนส้มหลายตัน หลับในตกร่องกลางสะพานกลับรถคลองขลุง หนุ่มฝางคนขับดับ กู้ภัยเร่งช่วยงัดร่างติดซากรถนานครึ่งชั่วโมง
วันนี้(5 ก.พ.69) พ.ต.ท.ยุทธนา พุกสุก สว.(สอบสวน) สภ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุก 6 ล้อ ขับตกสะพานจุดกลับรถมีผู้บาดเจ็บติดภายใน เมื่อ 03.40 น.เศษที่ผ่านมา จึงได้ออกตรวจสอบร่วมกับกู้ภัยสว่างกำแพงเพชร เขต อ.คลองขลุง
ที่เกิดเหตุบริเวณใต้สะพานจุดกลับรถถนนสายเอเชีย กิโลเมตรที่ 423 บ้านท่าพุทรา ม.3
ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำเเพงเพชร พบรถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อ ฮีโน่ (สีขาว) ป้ายทะเบียน 71-1143 จ.เชียงใหม่ ซึ่งบรรทุกส้มมาจำนวนหลายตัน สภาพพังยับมีส้มเทกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ
จุดเกิดเป็นจุดกลับรถใต้สะพาน เชื่อมระหว่างขาขึ้นและขาล่อง รถหกล้อได้เสียหลักตกลงไประหว่างสะพานพอดี
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 30 นาที นำอุปกรณ์ตัดถ่างช่วยเหลืองัดร่างของคนขับออกมาได้สำเร็จ พบว่าเสียชีวิตแล้ว ทราบชื่อภายหลังคือ นายเอนก ขัติคำ อายุ 46 ปี อยู่บ้านม.7 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เมื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถได้สำเร็จ แพทย์เวรได้ชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้น ก่อนจะนำร่างส่งนิติเวชโรงพยาบาลคลองขลุงเพื่อรอญาติรับไปบำเพ็ญกุศล
ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวคาดว่าคนขับน่าจะหลับใน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เคลียร์พื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุให้สามารถใช้รถใช้ถนนได้ตามปกติเนื่องจากมีส้มจำนวนมากที่ร่วงเต็มพื้นที่จนทำให้การจราจรต้ดขัด