พรรคประชาชนจัดเวทีใหญ่หาเสียงเชียงใหม่-"พิธา"นำทีมอ้อนแฟนคลับเทคะแนนให้ชนะจัดตั้งรัฐบาล

เชียงใหม่ – พรรคประชาชนเปิดเวทีปราศรัยใหญ่หาเสียงเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายที่เชียงใหม่ “พิธา” นำทีมแกนนำขึ้นเวทีอ้อนขอแฟนคลับช่วยกันเทคะแนนเสียงหนุนให้ชนะเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาล
รายงานข่าวแจ้งว่า พรรคประชาชน จัดเวทีปราศรัยใหญ่หาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงค่ำวันที่ 4 ก.พ.69 ที่บริเวณลานประเสริฐแลนด์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนผู้สนับสนุนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟังการปราศรัยเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ไฮไลท์ของการปราศรัยครั้งนี้อยู่ในช่วงเวลาประมาณ 20.30 น.ที่เป็นการขึ้นปราศรัยของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชน ที่ได้ขึ้นมาพูดคุยและเน้นย้ำความผูกพันในชีวิตของตัวเองที่มีกับเชียงใหม่ พร้อมบอกว่าปีนี้ตัวเองจะมีอายุครบ 46 ปี ซึ่งตรงกับหมายเลขของพรรคประชาชน จึงอยากร้องขอให้คนเชียงใหม่ช่วยกันลงคะแนนเลือกตั้งให้กับพรรคประชาชนทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ เพื่อให้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้และก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคที่พบเจอในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว นอกจากนี้ยังขอฝากฝังนายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 3 ให้เข้าไปขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
โดยการปราศรัยในช่วงก่อนหน้านั้น นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ผู้ช่วยหาเสียง ได้ขึ้นปราศรัยย้ำถึงความสำคัญของเสียงประชาชน 14 ล้านเสียงจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา และขอให้เชื่อมั่นในพลังของคนธรรมดาที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ขณะที่นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 ระบุว่าอุปสรรคสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งที่แล้วคืออำนาจของสมาชิกวุฒิสภา แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้อำนาจดังกล่าวหมดไปแล้ว จึงขอให้ประชาชนร่วมใจกันกาบัตรสีส้มและร่วมกาเห็นชอบในการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปพร้อมกัน
ด้านนางสาวรัชนก ศรีนอก ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ได้กล่าววิจารณ์ท่าทีของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อผู้ใช้สิทธิ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดเพื่อความโปร่งใส ก่อนที่ช่วงท้ายนายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร จะกล่าวปิดการปราศรัยและเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างทะเลดาวจากแสงไฟมือถือ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและการเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยในวันที่ 8 ก.พ.69 นี้