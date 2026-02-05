ขนกันวินาศสันตะโร! ตำรวจงาว-แพร่ สกัดยาบ้าวันเดียวเบ็ดเสร็จเกือบ 10 ล้านเม็ด

ลำปาง/แพร่ – น่าสะพรึงมาก ขบวนการค้ายาโหมขนกันแบบวินาศสันตะโร วันเดียวสกัดได้รวมเบ็ดเสร็จเกือบ 10 ล้านเม็ด..หลัง ตร.งาว ลำปาง ไล่กระบะทะเบียนสระบุรีบึ่งหนีถึงเขตแพร่-ทิ้งกระสอบปริศนาลงข้างทาง รวบ 2 ผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า 6 ล้าน ขณะที่ สภ.ห้วยไร่-สภ.เด่นชัย-ฝ่ายปกครองแพร่ ยึดได้อีก 2 ล็อตใหญ่
วันนี้ (5 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.งาว จ.ลำปาง และ สภ.ห้วยไร่ สภ.เด่นชัย จ.แพร่ ได้ตรวจยึดของกลางยาบ้า ได้รวมกันกว่า 7,500,000 เม็ด จากการตรวจยึดได้จากขบวนการค้ายาเสพติดหลายราย ในห้วงวันที่ 4 ก.พ.เพียงวันเดียว
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.งาว ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ ป้ายทะเบียน จ.สระบุรี ขับผ่าน อ.งาว จ.ลำปาง มุ่งหน้าไปทางพื้นที่ภาคกลางจึงได้นำยานพานหะออกติดตามไปเพื่อจะตรวจสอบ แต่ปรากฎว่าคนขับรถยนต์กระบะไหวตัวและเร่งเครื่องหลบหนีจนใกล้เข้าเขต อ.เด่นชัย จ.แพร่ ได้ทิ้งถุงพลาสติกสีดำภายในบรรจุกระสอบฟางเอาไว้ข้างทางเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ประสานด่านตรวจ ต.นาแก อ.งาว ให้สกัดรถคันดังกล่าวเอาไว้ได้ในที่สุด พบชายใน 2 คน และเมื่อตรวจในกระสอบฟางที่ทิ้งเอาไว้พบบรรจุยาบ้ารวมกันกว่า 6,000,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัวทั้งคู่เอาไว้ แต่เนื่องจากจุดทิ้งยาเสพติดอยู่ในเขต สภ.เด่นชัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.จว.ลำปาง จึงประสาน ภ.จว.แพร่ เพื่อรับตัวทั้งคู่พร้อมของกลางไปดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมาย
วันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยไร่ จ.แพร่ ได้รับแจ้งมีรถกระบะต้องสงสัยจอดอยู่ริมถนนพื้นที่หมู่บ้านแม่พวก ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จึงนำกำลังไปตรวจสอบ พบรถคนดังกล่าวขับต่อไปทางหมู่บ้านน้ำแรม ต.ห้วยไร่ แล้วจอดทิ้งเอาไว้ส่วนคนขับได้หลบหนีไป
เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นที่กระบะพบบรรทุกกระสอบฟางใบใหญ่มาหลายใบ ภายในบรรจุยาบ้าจำนวน 1,500,000 เม็ด จึงได้ตรวจยึดเอาไว้
นอกจากนี้วันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.จว.แพร่ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้รับแจ้งพบถุงพลาสติกในลักษณะเดียวกันถูกทิ้งและซ่อนไว้ตามจุดต่างๆ เขต ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย เมื่อไปตรวจสอบก็พบในถุงบรรจุกระสอบฟางใส่ยาบ้ารวมกันอีกหลายล้านเม็ด รวมของกลางยาบ้าที่ยึดได้ในวันเดียวเกือบ 10 ล้านเม็ด.