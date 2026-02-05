ส้มทั้งสาย! ดอกทองกวาวบานสะพรั่ง ถนน 1021 ดอกคำใต้–จุน สวยจนต้องจอดรถถ่ายรูป

พะเยา - ส้มตลอดสายคนแวะแชะภาพกันไม่หยุดแต่ไม่เกี่ยวการเมือง..เผยทองกวาว หรือดอกจาน ริมถนนหมายเลข 1021 เส้นทางสายท่องเที่ยวดอกคำใต้-จุน ผลิบานออกดอกสะพรั่ง แต่งแต้มริมทางสองฝั่งเป็นสีส้มตลอดทางยาวกว่า 3-5 กม.กลายเป็นแลนด์มาร์กตามฤดูกาลของชุมชนแล้ว
วันนี้(5 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สองข้างทางหมายเลข 1021 เส้นทางสายท่องเที่ยว ดอกคำใต้–จุน เมืองกว๊านพะเยา ขณะนี้กลายเป็นเส้นทางที่มีทัศนียภาพงดงามสะดุดตา ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมาให้แวะจอดถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
เมื่อต้นทองกวาว หรือต้นดอกจาน ริมถนนพื้นที่หมู่ 2 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา พากันผลิบานอวดสีส้มสดใสสะพรั่งเรียงราย ตั้งแต่ย่านหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ มุ่งหน้าไปทางอำเภอจุน รวมระยะทางประมาณ 3–5 กิโลเมตร แทบกลายเป็นอุโมงค์สีส้มโดยปริยาย
สำหรับถนนสายดอกคำใต้–จุน หรือถนนหมายเลข 1021 ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางคมนาคมหลักอยู่ควบคู่กับวิถีชีวิตของชาวอำเภอดอกคำใต้มายาวนาน หลายสิบปีที่ผ่านมา ต้นทองกวาวที่ปลูกเรียงรายสองข้างทางได้เติบโตไปพร้อมกับผู้คนในพื้นที่ จนกลายเป็นถนนดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์ สวยงาม และเป็นภาพจำคู่เมืองดอกคำใต้
ชาวบ้านช่วยกันดูแล อนุรักษ์ และรักษาความร่มรื่นของต้นทองกวาวตลอดแนวถนน เพื่อคงความงดงามตามธรรมชาติ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน เพราะเมื่อเข้าสู่ฤดูดอกทองกวาวบาน ถนนสายนี้จึงไม่เพียงแต่สวยงามด้วยสีส้มสดใส ยังกลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับชาวอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความงามตามฤดูกาล
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาชมความสวยงามและถ่ายภาพได้ในช่วงนี้ ก่อนที่ดอกทองกวาวจะร่วงโรย โดยควรขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และร่วมกันรักษาความสะอาด เพื่อคงเสน่ห์ของถนนสายดอกทองกวาวแห่งนี้ไว้ให้งดงามตลอดไป