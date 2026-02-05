เผยวินาทีหนุ่ม 48 เหมือนวิ่งดิ่งใส่รถบรรทุก โดนพ่วงทับคาถนนกำแพงเพชร จนดับสลด-สะเทือนขวัญกันทั่ว

กำแพงเพชร - เผยวินาทีสุดสะเทือนขวัญ..หนุ่มวัย 48 ยืนอยู่ข้างทาง 2 เลน พอรถบรรทุกผ่านมา เหมือนกระโดดพุ่งตัวเข้าหาทันที จนถูกรถพ่วงทับยันล้อพ่วงหลังบาดเจ็บสาหัสคาถนน กู้ชีพแม่ท้อผ่านมาเจอรีบช่วยก่อนกู้ชีพพรานกระต่ายนำตัวส่ง รพ. แต่แพทย์ยื้อไม่อยู่ เสียชีวิตลงกลางดึก
เกิดอุบัติเหตุระทึกขวัญบนถนนสายพรานกระต่าย-วังประจบ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านลานสะเดา ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โดยกู้ชีพโรงพยาบาลพรานกระต่ายได้รับแจ้งเหตุบ่ายวันที่ 4 ก.พ.69 ว่ารถบรรทุกพ่วงเฉี่ยวชนคนเดินเท้า จึงเร่งไปตรวจสอบช่วยเหลือ
พบผู้บาดเจ็บคือ นายเมธา (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี นอนจมกองเลือดในสภาพบาดเจ็บสาหัส ศีรษะมีบาดแผลฉกรรจ์และขาทั้งสองข้างผิดรูป โดยมีอาสาสมัครกู้ชีพแม่ท้อที่ผ่านมาประสบเหตุเข้าช่วยปฐมพยาบาลห้ามเลือดในเบื้องต้น ก่อนกู้ชีพพรานกระต่ายจะนำตัวส่งโรงพยาบาลพรานกระต่ายและส่งต่อยังโรงพยาบาลกำแพงเพชรเพื่อยื้อชีวิตอย่างเร่งด่วน
อย่างไรก็ตาม แม้ทีมแพทย์จะพยายามรักษาอย่างสุดความสามารถ แต่นายเมธาได้รับบาดเจ็บรุนแรงหลายแห่งและเสียเลือดมาก ทำให้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ในเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันเดียวกัน
ขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุ เผยให้เห็นนาทีสลดก่อนเกิดเหตุ พบนายเมธาได้เดินมาเหมือนรออยู่บริเวณริมถนน เมื่อรถบรรทุกพ่วงขับผ่านมาด้วยความเร็ว จังหวะนั้นเหมือนนายเมธาได้ตัดสินใจ กระโดดพุ่งเข้าใส่รถทันที ในระยะกระชั้นชิด ส่งผลให้คนขับรถพ่วงไม่สามารถเบรกได้ทันและเหยียบร่างของนายเมธาเข้าอย่างจัง ท่ามกลางความตกใจของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ โดยหลังเกิดเหตุคนขับรถพ่วงได้หยุดรถลงมาดูอาการผู้บาดเจ็บและยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสอบสวนหามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุดังกล่าว พร้อมทั้งนำภาพวงจรปิดและคำให้การของพยานมาประกอบสำนวนคดี เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป