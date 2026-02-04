“เพื่อไทย”เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ศรีสะเกษ “ดร.เชน” อ้อนขอ ส.ส.ยกจังหวัด 9 เขต ชูแก้หนี้-ยกระดับคุณภาพชีวิต

ศรีสะเกษ- เพื่อไทยเปิดเวทีใหญ่ศรีสะเกษ “ดร.เชน” แคนดิเดตนายกฯ อ้อนขอคะแนน เลือก ผู้สมัคร ส.ส. เพื่อไทยเข้าสภาฯ ยกจังหวัด ทั้ง 9 เขต ชูนโยบายแก้หนี้และ ยกระดับคุณภาพชีวิต
วันนี้ ( 4 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามซ้อมศรีสะเกษ ยูไนเต็ด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทยเปิดเวทีปราศรัยหาเสียงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและกองเชียร์เดินทางมาร่วมรับฟังการปราศรัยอย่างเนืองแน่น การปราศรัยครั้งนี้นำโดย ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หรือ “อาจารย์เชน” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียง พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ และผู้สมัคร สส.จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย
ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยได้ส่งผู้สมัคร สส.จังหวัดศรีสะเกษครบทั้ง 9 เขต ประกอบด้วย นายธเนศ เครือรัตน์ เขต 1 นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ เขต 2 นายภีรวุฒิ บุญสุข เขต 3 น.ส.พิชิตา บุญมา เขต 4 น.ส.ภูริกา สมหมาย เขต 5 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ เขต 6 ดร.วิลดา อินฉัตร เขต 7 นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ เขต 8 และนายนฤชิต จารุรัชกุล เขต 9
บรรยากาศภายในเวทีเต็มไปด้วยความคึกคัก ประชาชนร่วมมอบของที่ระลึก อาทิ หอมแดง กระเทียม ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมขอถ่ายภาพและเซลฟี่กับแกนนำพรรค ท่ามกลางเสียงเชียร์ตลอดการปราศรัย
ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หรืออาจารย์เชน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวปราศรัยว่า “พี่น้องครับ วันนี้อาจารย์เชนมารายงานตัวกับพี่น้องชาวศรีสะเกษแล้ว วันนี้เป็นความอบอุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อน นี่เป็นเวทีสุดท้ายที่ผมจะขึ้นปราศรัยในแต่ละจังหวัด และนี่คือหมุดหมายที่เราเลือกว่าวันนี้อยากจะมาพบปะพี่น้องชาวศรีสะเกษ เพราะมีบุญคุณต่อพรรคเพื่อไทย และวันนี้ผมมากราบคารวะถึงที่ พี่น้องครับ เราต่อสู้มาด้วยกันเป็นเวลานาน ไม่ว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรก็ตาม จะล้มลงกี่ครั้ง หลายคนก็บอกว่าพวกเราหายไปแล้ว แต่พี่น้องครับ ความเหนื่อยล้ามันเกิดขึ้นได้ และวันนี้เราไม่ได้อยู่และไม่ได้สู้เพียงลำพัง วันนี้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เราทำ ประชาชนกลับมาอยู่ข้างเราแล้ว พี่น้องครับ ขอศรีสะเกษทั้ง 9 เขตได้หรือไม่ ส่งเสียงดัง ๆ วันนี้ศรีสะเกษ เพื่อไทยทั้งแผ่นดิน”
นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอนโยบายสำคัญ อาทิ นโยบายแก้หนี้ทั้งระบบ ตัดจบหนี้เสีย ยกหนี้ผู้สูงอายุ พักหนี้เกษตรกรทั้งต้นทั้งดอกเป็นเวลา 3 ปี นโยบาย “ยิ่งกว่าพลัส” รัฐบาลจ่าย 70 ประชาชนจ่าย 30 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐีเงินล้าน วันละ 9 คน ดึงคนเข้าสู่ระบบภาษี เพื่อนำรายได้มายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน นโยบายคนไทยไร้จน เติมเงิน 3,000 บาท เพื่อให้ประชาชนมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค สู่ 30 บาทรักษาทุกที่ และ 30 บาท AI เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงนโยบายรัฐบาลดิจิทัล กำจัดคอร์รัปชัน ปราบปรามยาเสพติด ปราบสแกมเมอร์อย่างจริงจัง และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมทั้งระบบทั่วประเทศ