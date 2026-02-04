พรรคประชาชน จัดคาราวานประชาชน เปิดเวทีใหญ่ริมแม่กลอง โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง

ราชบุรี – พรรคประชาชนเดินหน้าหาเสียงในพื้นที่ราชบุรีในช่วงโค้งสุดท้ายโดยจัดกิจกรรม “คาราวานประชาชน” เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ริมแม่น้ำแม่กลอง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมให้กำลังใจและรับฟังการปราศรัย
วันนี้( 4 ก.พ.) พรรคประชาชนจัดเวทีปราศรัยใหญ่ โดยมีแกนนำพรรคและบุคคลทางการเมืองชื่อดังลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม อาทิ นายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคประชาชน นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน และนางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 5 เขตของจังหวัดราชบุรี ขึ้นเวทีปราศรัยอย่างพร้อมเพรียง บริเวณโอ่งมังกรยักษ์ ริมแม่น้ำแม่กลอง ข้างตลาดสนามหญ้า อำเภอเมืองราชบุรี
สำหรับผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาชน จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 นายนรพนธ์ พลายสีนิล หมายเลข 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 นางสาวสิรีธร ธนะชัยศรี หมายเลข 1 เขตเลือกตั้งที่ 3 นางสาวปัญชญาภรณ์ ศักดิ์ปฐมพานิช หมายเลข 7
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายชยานันท์ กอจิตตวนิจ หมายเลข 4 และเขตเลือกตั้งที่ 5 นางสาวจิราภรณ์ จิตร์มั่น หมายเลข 6
บนเวทีปราศรัย แกนนำพรรคและผู้สมัครได้ร่วมถ่ายทอดแนวคิดทางการเมือง นโยบาย และวิสัยทัศน์ของพรรคประชาชน พร้อมเชิญชวนประชาชนเปิดโอกาสให้พรรคและผู้สมัครในแต่ละเขตได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนเสียงของประชาชนในสภา เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดการจัดกิจกรรมประชาชนที่ร่วมรับฟัง ส่งเสียงเชียร์และแสดงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สร้างความประทับใจให้กับทีมงานและแกนนำพรรคเป็นอย่างยิ่ง